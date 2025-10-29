Code Vein 2 – Blut, Bande und neue Systeme: So verändert sich der Kampf

Nach Wochen der Stille ist Code Vein 2 endlich wieder da, und diesmal will Bandai Namco nicht einfach nur mehr vom Gleichen liefern. Stattdessen wird das Action-RPG neu durchdacht. Das Kampfsystem ist komplexer, die Partner-Mechanik strategischer, und alles wirkt stärker verzahnt als je zuvor. Wer also dachte, er kenne die Formel aus Teil eins, dürfte sich hier angenehm irren.

Das neue Kampfsystem: Kontrolle durch Ichor

Im Kern bleibt Code Vein 2 seiner DNA treu, ein präzises, wuchtiges Action-RPG, das Geduld und Timing belohnt. Doch die neue Ichor-Mechanik verleiht dem Spiel eine überraschend taktische Tiefe. Jeder erfolgreiche Treffer verwundet Gegner und füllt deinen Ichor-Vorrat – die Energiequelle für mächtige Fähigkeiten, die sogenannten Formae.

Diese Formae unterteilen sich in drei Klassen: Combat, Magic und Support. Du kannst sie kombinieren, an deine Waffe binden und so deinen Spielstil frei gestalten. Ob defensive Konter, magische Flächenangriffe oder aggressive Kombos – alles fließt ineinander. Besonders spektakulär ist das neue Bequeathed Forma: eine temporäre Superwaffe, die mit einem einzigen, filmreifen Schlag das Blatt wenden kann.

Defensive Optionen gibt es ebenfalls. Statt nur zu blocken, lassen sich gezielte Evasion-Formae einsetzen, um Angriffen auszuweichen oder sie zu kontern. Damit fühlt sich das Kampfsystem spürbar reaktiver und flüssiger an – fast schon so, als hätte man das Feedback der Soulslike-Community direkt in Spielmechanik übersetzt.

Partner-System: Mehr als nur KI-Begleiter

Das Herzstück von Code Vein 2 ist das neue Partner-System, ein cleveres Zusammenspiel aus Taktik und Emotion. Statt nur einen KI-Kumpanen an deiner Seite zu haben, kannst du zwischen zwei Zuständen wechseln:

Summoning: Dein Partner kämpft aktiv mit, greift an, heilt oder zieht Aggro.

Dein Partner kämpft aktiv mit, greift an, heilt oder zieht Aggro. Assimilation: Du verschmilzt mit ihm, was deine Werte steigert, aber Teamaktionen ausschließt.

Ein spannender Kniff: Das neue LP-System (Link Points) ersetzt klassische Lebensbalken-Mechaniken. Schaden geht zunächst auf die Bindung zwischen dir und deinem Partner, bevor du selbst HP verlierst. Dadurch entsteht ein direkter Zusammenhang zwischen emotionaler Nähe und Kampferfolg – ein ungewöhnlich elegantes Designkonzept.

Jeder Partner hat zudem eigene Link Traits. Lou etwa regeneriert Ichor, wenn du getroffen wirst, während Lyle dich belohnt, wenn du Angriffen ausweichst. Valentin geht noch einen Schritt weiter und lässt dich sogar Skills mit Lebenspunkten statt Ichor aktivieren, ein riskanter, aber reizvoller Spielstil.

Frisches Blut für alte Fans

Was sich hier abzeichnet, ist kein bloßes Update, sondern ein Neuanfang mit Ambitionen. Code Vein 2 scheint nicht nur die Stärken des Vorgängers auszubauen, sondern sie sinnvoll weiterzuentwickeln, mit Systemen, die riskant, aber durchdacht wirken.

Wenn Bandai Namco das Balancing in den Griff bekommt und die Partner-KI tatsächlich hält, was sie verspricht, könnte Code Vein 2 endlich die Lücke zwischen Action-RPG und emotionalem Story-Drama schließen.

Bleibt die Frage: Wird der zweite Versuch das Spiel sein, das Code Vein immer sein wollte? Code Vein 2 erscheint 2026.