Code Vein II angekündigt – Bandai Namco schickt die Revenants 2026 zurück in den Kampf

Mit Code Vein II hat Bandai Namco offiziell den Nachfolger seines Anime-Soulslikes angekündigt. Das Spiel soll 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über Steam erscheinen. Einen ersten Teaser gibt es bereits – konkrete Details sind allerdings noch Mangelware.

Die Rückkehr der Revenants

Die Ankündigung von Code Vein II kommt mit einem knappen, aber stilistisch eindeutigen Teaser: Eine düstere Stimme stellt die Frage, ob man mit der Zeit als Waffe vergangene Fehler ungeschehen machen könnte – und verweist damit direkt auf die Lore des ersten Teils. Spieler dürfen sich also offenbar auf eine Fortsetzung der Geschichte rund um die vampirartigen Revenants und ihr von Verfall gezeichnetes Universum einstellen.

Viel mehr ist aktuell nicht bekannt. Es gibt weder Gameplay-Szenen noch Infos zur Spielmechanik oder zum Entwicklungsstand. Die Plattformen wurden immerhin bestätigt, wobei man sich klar auf die aktuelle Konsolengeneration konzentriert. Wer das Original gespielt hat, kann zumindest mit einer Rückkehr des Mixes aus actionreichen Kämpfen, Anime-Ästhetik und RPG-Elementen rechnen.

Code Vein war 2019 ein Achtungserfolg, der sich mit über zwei Millionen verkauften Exemplaren eine kleine, aber loyale Fanbasis sichern konnte. Der Mix aus Dark Souls-Mechaniken, KI-Begleitern und einer postapokalyptischen Anime-Welt traf damals einen Nerv – auch wenn die Kritik nicht durchweg positiv ausfiel. Einige Schwächen im Leveldesign und bei der KI wurden oft genannt.

Für den Nachfolger bleibt abzuwarten, ob Bandai Namco hier nachbessert. Auch unklar ist, ob das Entwicklerteam dasselbe geblieben ist oder ob ein neues Studio übernommen hat. Dazu gibt es bisher keine offiziellen Angaben. Die Formulierung „Bound By Blood, Revenants gather once more“ legt nahe, dass es sich um eine inhaltliche Fortsetzung handelt – bestätigt ist das aber nicht.

Was sind eure Erwartungen an den zweiten Teil? Schreibt es gern in die Kommentare.