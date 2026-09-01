Code Vein II: DLC „Mask of Idris“ und Gratis-Update 2.0 – So viel steckt drin

Bandai Namco veröffentlicht am 9. September das kostenpflichtige Erweitungs-DLC „Mask of Idris“ sowie das kostenfreie Update 2.0 für „Code Vein II“. Das Update verpasst dem Spiel eine Reihe von Systemanpassungen, die direkt auf Community-Feedback zurückgehen.

Neue Inhalte und Anpassungen im Anflug

Das DLC „Mask of Idris“ führt Spieler in ein vollkommen neues Areal namens „Discarded World“. Die Story dreht sich um veränderte Zeitlinien und bringt zwei neue Buddy-Charaktere mit: eine veränderte Version von Lou sowie Eve, die als Hüterin des Raums agiert.

Voraussetzung für den Start des DLCs ist ein Spielstand mit mindestens einem erreichten Ending sowie das Erreichen einer spezifischen Quest von Valentin. Nach dem Durchspielen der Erweiterung werden zudem „Another Color“-Outfits für alle 14 Buddys freigeschaltet.

Das zeitgleich erscheinende Update 2.0 liefert insgesamt sieben neue Hauptfeatures. Dazu gehören eine Post-Game-Freischaltung für das Erkunden der Welt mit Buddys, ein Boss-Rush-Modus namens „Trials of Recollection“ mit über 90 freischaltbaren Anpassungs-Items sowie ein neuer Story-Schwierigkeitsgrad.

Letzterer schraubt die Stats des Spielers drastisch nach oben, um Bosskämpfe zu erleichtern. Ein zusätzlicher Anime-Grafikfilter namens „Legacy“ bringt den Optik-Stil des ersten Teils zurück. Der Fotomodus erhält neue Optionen wie platzierbare Motorräder, über 30 Posen und 20 Rahmen. An der Jukebox im MagMell lassen sich zudem Tracks aus Code Vein, Code Vein II und der God Eater-Reihe abspielen.

Solide Modellpflege ohne Experimente

Der Patch erfüllt exakt das, was die Community seit dem Release gefordert hat. Ein Boss-Rush-Modus bringt echtes Endgame. 90 neue Optik-Teile belohnen fleißige Spieler direkt für den Kampfeinsatz. Der optionale Story-Modus nimmt Frust aus schweren Bosskämpfen, ohne das Hauptspiel für Veteranen zu entwerten. Das DLC knüpft nahtlos an die Verflechtungen der Zeitlinien an und liefert greifbare Belohnungen wie die Freischaltung der Farbvarianten für das gesamte Buddy-Ensemble.

Bandai Namco liefert mit dem Boss-Rush-Modus und den 90 Belohnungsteilen genau die Art von Endgame-Futter, die Spieler monatelang an den Controller fesselt. Der optionale Story-Modus nimmt zusätzlich den Frust aus knackigen Kämpfen, ohne das Kerngameplay für Veteranen aufzuweichen.