CODE VEIN II: Erster DLC „Die Maske von Idris“ erscheint am 9. September

Bandai Namco schickt uns zurück in den Blutrausch. Am 9. September 2026 erweitert der Post-Launch-Inhalt „Die Maske von Idris“ das Action-RPG „CODE VEIN II“ auf PC, PS5 und Xbox Series X|S.

Der DLC schlägt in eine ganz bestimmte Kerbe: Story-Erweiterung für Vielspieler. Ihr verschlägt es euch in die „Vergessene Welt“, ein Gebilde aus verschmolzenen Zeitlinien. Klingt abgedreht. Ist es wohl auch. Mittendrin steht ein rotierender Strudel, der Emotionen aus allen Epochen einsaugt und die reale Welt bedroht.

Mit Liv Voda zieht Bandai Namco eine neue Wächterin über Zeit und Raum aus dem Hut. Sie gibt sich kämpferisch. Und verführerisch. Standard für die Reihe.

Die wichtigste Nachricht betrifft aber den Zugang: Ihr kommt hier nicht einfach so rein. „Die Maske of Idris“ verlangt das Hauptspiel auf dem Tisch. Und zwar durchgespielt. Wer den DLC zocken will, muss das Ende „Luna Fraterna“ gesehen und die Nebenmission „Valentins Bitte“ abgeschlossen haben. Reiner Endgame-Content. Keine Abkürzung.

Free Update 2.0 bringt Co-Op-Endgame

Parallel zum DLC schiebt das Entwicklerteam ein kostenloses Update auf Version 2.0 nach. Das bringt ein Feature, das sich viele schon zum Launch gewünscht haben. Ihr könnt die Welt nach dem Ende der Hauptstory endlich zusammen mit euren Gefährten erkunden. Mehr Details schweigen sie noch tot. Aber das Signal sitzt.

An den Grundfesten schraubt die Erweiterung logischerweise nicht. Es bleibt beim bewährten Mix aus Blut-Entzug, dynamischen Partner-Formen und dem massiven Charaktereditor inklusive Fotomodus.

Bandai Namco bedient exakt die Hardcore-Community. Wer das richtige Ende noch nicht freigeschaltet hat, muss bis September nachsitzen. Das belohnt Treue, schließt Gelegenheitsspieler aber vorerst aus. Mutiger Schritt.

Was haltet ihr von der harten Endgame-Sperre: Motiviert euch das, das End-Gefecht für das „Luna Fraterna“-Ende noch mal anzugehen, oder nervt dieser Fortschritts-Riegel?