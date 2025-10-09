Code Vein II: Neuer Story-Trailer enthüllt Charaktere und Zeitreise-Action

Bandai Namco Entertainment Europe hat einen neuen Trailer zu Code Vein II veröffentlicht, der Einblicke in Story und Charaktere gibt. Spieler:innen übernehmen einen Wiedergänger-Jäger, wiederbelebt von Lou MagMell, die durch die Zeit reisen kann. Gemeinsam versuchen sie, die Wiederkehr eines katastrophalen Ereignisses zu verhindern.

Die Spielwelt zeigt postapokalyptische Landschaften wie die überfluteten Ruinen der Versunkenen Stadt, den Wald der Untoten und die Insel MagMell. Legendäre Wiedergänger wie Josée Anjou und Holly Asturias könnten entscheidend für die Rettung der Welt sein.

Mit dem dynamischen Partner-System, Blutcodes und einzigartigen Waffen („Käfige“) lassen sich Kämpfe strategisch meistern. Der Charaktereditor erlaubt umfangreiche Individualisierung.

Code Vein II erscheint am 30. Januar 2026 für PS5, Xbox Series X|S und PC via Steam – Vorbestellungen sind bereits möglich.