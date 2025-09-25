Latest

Code Vein II: Termin zu Zeitreisen und intensive Action im neuen Action-RPG

Code Vein II startet am 30. Januar 2026 für PS5, Xbox Series & PC. Intensiver Kampf, Zeitreisen und Partner-System warten. Alles, was Spieler wissen müssen.

code vein 2

Die Welt von Code Vein kehrt zurück, und sie ist noch größer, dunkler und komplexer als zuvor. Code Vein II, angekündigt für den 30. Januar 2026, lässt Spieler erneut in die Rolle eines Revenant Hunters schlüpfen, der in einer Zukunft kämpft, in der die letzten Überreste der Menschheit und die Revenants ums Überleben ringen. Diesmal verschiebt sich der Schauplatz nicht nur räumlich, sondern auch zeitlich: Spieler reisen in die Vergangenheit, um das Schicksal der Welt zu beeinflussen und das Auftauchen der Luna Rapacis zu stoppen.

Ein Kampf gegen die Zeit und die eigene Bestie

Im Kern bleibt Code Vein II ein Action-RPG, das auf präzises Kampfsystem und strategisches Ressourcenmanagement setzt. Blut ist dabei nicht nur ein visuelles Element, sondern ein zentraler Mechanismus. Spieler sammeln Blut von Gegnern, um Skills freizuschalten und ihre Waffen individuell zu gestalten. Das neue Build-System erlaubt es, Blutcodes und Jails auf persönliche Spielstile abzustimmen, ein echtes Plus für Fans taktischer Tiefe.

Die Bedrohung durch die Horrors sorgt für konstante Spannung, während Partnercharaktere nicht nur im Kampf unterstützen, sondern auch narrative Tiefe liefern. Lou, die geheimnisvolle Begleiterin, bringt die Fähigkeit mit, in die Vergangenheit zu reisen und Schlüsselmomente zu verändern, ein Story-Element, das Entscheidungen und Konsequenzen stärker in den Fokus rückt.

Editionen und Extras

Bandai Namco bietet Vorbestellern mehrere Optionen:

  • Standard Edition: Stilisiertes Forma-Set, Twin Fangs-Waffenbonus
  • Deluxe Edition: Erweiterung Mask of Idris, Kostümpakete
  • Ultimate Edition: 72 Stunden Early Access, Artbook & Soundtrack, exklusive Kostüme

Die Editionen kombinieren kosmetische Extras mit inhaltlichen Boni, die vor allem Fans der Reihe ansprechen.

Code Vein II verspricht eine Mischung aus altbewährtem Kampfsystem und neuen narrativen Mechaniken. Wer die Serie kennt, weiß: Anspruchsvolle Kämpfe treffen hier auf tiefere Storyelemente. Gleichzeitig könnte die Zeitreise-Mechanik die taktische Tiefe und den Wiederspielwert erhöhen. Ob das Spiel die Balance zwischen Herausforderung und Motivation hält, bleibt spannend.

