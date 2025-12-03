Code Violet überraschend verschoben, trotz Gold-Status und Pre-Order Hit

Es klingt wie ein Widerspruch, der in der Community sofort für Stirnrunzeln sorgt: Code Violet ist offiziell fertig, hält sich seit Tagen in den PlayStation Store Charts auf, und erscheint trotzdem später als geplant. Hinter dieser Entscheidung steckt aber keine kreative Krise, sondern ein technisches Problem, das dem Vier-Personen-Team schlicht die Luft genommen hat.

Warum Code Violet trotz Gold-Status verschoben werden musste

Während der Zertifizierung traten laut dem Entwickler Fehler auf, die das Freischalten der Deluxe- und Pre-Order-Inhalte verhinderten. Ein Problem, das nach außen unscheinbar wirkt, intern aber ein komplettes Release-Kartenhaus ins Wanken bringen kann. Die Entwickler erzählen, dass sie mit 20-Stunden-Tagen nach Lösungen gesucht haben, gleichzeitig aber geplante Trailer, Marketing-Beats und sogar Review-Codes liegen bleiben mussten.

Am Ende standen zwei Optionen im Raum: monatelange Verzögerung oder ein radikaler Schnitt. Das Team entschied sich für Letzteres, und fasst die bisherigen Editionen zu einem einzigen, einheitlichen Paket zusammen. Keine Stufen, keine Boni hinter Paywalls. Jeder bekommt alles.

Für Käufer der früheren Deluxe Edition übernimmt Sony die vollständige Rückerstattung, damit der Wechsel auf die neue Version sauber läuft. Dass Store-seitig kurzzeitig Fehler auftraten, bestätigt das Studio, betont aber zugleich die Unterstützung durch Sony.

We are thrilled to announce that Code Violet has gone GOLD as we put the final polish on the game ahead of release. We have some exciting news to share—and, unfortunately, a bit of a hiccup along the way.



During certification, we hit some stubborn technical roadblocks related to… pic.twitter.com/UYgGkULEcF — TeamKill Media (@TeamKillMedia) December 3, 2025

Was bedeutet das für Spieler?

Unterm Strich bekommen alle Spieler mehr Inhalte zu einem geringeren Preis, inklusive Bonus-Outfits und einem neuen Tommy-Gun-Skin, der laut Studio eine der beliebtesten Waffenvarianten im Spiel werden könnte. Wer die Standardversion vorbestellt hat, erhält automatisch sämtliche Extras.

Der neue Release-Termin liegt nun am 10. Januar 2026, ein kurzes, aber bewusst gesetztes Zeitfenster, das sicherstellen soll, dass alle Store-Systeme korrekt funktionieren und das Team entspannt ins Marketing starten kann. Versprochen wurden außerdem neue Trailer und erstes Kampagnenmaterial.

Dass ein so kleines Team trotz Gold-Status noch einmal umplanen muss, ist bitter, zeigt aber vor allem, wie transparent sie mit der Community umgehen. Spannend wird jetzt, ob sich Code Violet nach diesem Stolperer sogar noch besser positioniert. Die Vorbestellungen laufen weiterhin stark, und der Januar bietet traditionell Luft für Überraschungshits.

Wie seht ihr das? Ist das ein nötiger Schritt für ein sauberes Release – oder macht euch die spontane Editions-Umstellung eher nervös?