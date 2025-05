Code Violet: Wenn der Horror von Dino Crisis auf Dead Space trifft

Es gibt Dinge, auf die Fans ewig warten – ein echtes Dino Crisis-Revival zum Beispiel. Während Capcom sich weiterhin in dröhnendem Schweigen übt, springt ein anderer Entwickler mutig in die Bresche: TeamKill Media. Ja, genau die – das Studio hinter Quantum Error, einem Spiel, das sich eher durch technische Fehlzündungen als durch spielerische Brillanz hervorgetan hat. Doch jetzt kehren sie zurück – mit Code Violet, einem reinen PS5-Exklusivtitel, der im Jahr 2025 erscheinen soll. Und diesmal stehen urzeitliche Monster auf dem Speiseplan.

In einem kürzlich veröffentlichten, fast 20-minütigen Gameplay-Video präsentiert TeamKill Media ihre neue Heldin: Violet Sinclair, eine toughe Protagonistin in einem sci-fi-dystopischen Setting. Ihr Ziel: das Überleben in einem von Dinosauriern überrannten Biotech-Komplex auf einem fernen Planeten im 25. Jahrhundert. Klingt nach einem B-Movie? Vielleicht. Sieht aber erstaunlich atmosphärisch aus – mit düsteren Korridoren, flackernden Neonlichtern und überraschend plastischen Raptor-Angriffen.

Survival-Horror trifft auf Jurassic Albtraum

Das Gameplay selbst orientiert sich deutlich an Genregrößen wie Dead Space, Resident Evil oder eben dem vermissten Dino Crisis. Kämpfe wirken wuchtig, Ressourcen sind knapp, Inventarmanagement ist (natürlich) nervenaufreibend, und wer sich nicht umsieht, wird vom nächsten Flugsaurier von hinten gefressen. Dazu gesellen sich Umgebungsrätsel, alternative Waffenmodi und klassische Crafting-Elemente – ein Mix, der vertraut, aber nicht altbacken wirkt.

Besonders interessant: Trotz des Action-Fokus setzt Code Violet auch auf Horror-Elemente – mit Jump Scares, mysteriösen Audio-Logs und einer durchgängig angespannten Stimmung. Dass TeamKill Media ausgerechnet hier zur Form aufläuft, überrascht – und macht neugierig. Vielleicht ist Code Violet am Ende genau das: kein Dino Crisis, sondern ein eigenständiger Dino-Schocker, der sich seiner Wurzeln bewusst ist, aber mutig Neues versucht.

Ob das fertige Spiel hält, was das Gameplay verspricht, bleibt abzuwarten. Aber eines steht fest: Wer 2025 auf der PS5 nach Dino-Horror sucht, wird an Code Violet kaum vorbeikommen.