Codemasters und EA ziehen den Stecker: Das Ende einer Rallye-Ära

Ein leiser Donnerschlag erschüttert die Offroad-Welt: Codemasters, einst Synonym für virtuellen Rallye-Sport, verabschiedet sich nach über 25 Jahren von seiner größten Leidenschaft – dem Schotter, dem Schlamm, dem Drift in letzter Sekunde. Die Zukunft der legendären Rallye-Spiele liegt auf Eis, die Partnerschaft mit der WRC ist beendet. Damit endet eine Ära, die 1998 mit Colin McRae Rally begann und Generationen von Motorsportfans prägte.

Vom Kult zur Kommerzpause

Die Nachricht kam nüchtern, fast beiläufig. „Jede große Reise findet irgendwann ihr Ziel“, heißt es in Codemasters’ offizieller Mitteilung. Man wolle sich nach EA SPORTS WRC von 2023 zurückziehen – das 2024er Hard Chargers-Paket sei die letzte Erweiterung. Danach: Funkstille. Kein neues DiRT, kein Colin, kein WRC. Nur noch Erinnerungen und ein Spiel, das am Leben gehalten werden soll, so lange es Spieler gibt.

Was bleibt, ist nicht nur ein Titel, sondern ein Vermächtnis. Codemasters war nie einfach nur ein Entwickler – das britische Studio war die Heimat des virtuellen Rallye-Geistes. Während andere sich im Asphalt spiegelten, feierte Codemasters das kontrollierte Chaos. Die DiRT-Reihe, Colin McRae, zuletzt WRC – allesamt keine Spiele, sondern Erlebnisräume für Adrenalinjunkies und Simulationspuristen.

Letzte Ausfahrt Schotterpiste

2021 hatte EA das Studio übernommen. Ein logischer Schritt – finanziell. Aber mit dieser Entscheidung scheint sich nun zu bewahrheiten, was viele Fans befürchteten: die Prioritäten verschieben sich, der Fokus wandert. Motorsport, besonders der ungezähmte Rallye-Zweig, ist in der breiten Gaming-Masse eine Nische. Und Nischen passen nicht in PowerPoint-Präsentationen über Umsatzwachstum und Microtransactions.

Dabei war EA SPORTS WRC ein solides, ehrliches Spiel. Kein Blockbuster, aber ein Liebesbrief an eine aussterbende Disziplin. Vielleicht sogar das letzte seiner Art.

Für Fans heißt es jetzt: Staub abklopfen, Lieblingsetappen erneut fahren – und Abschied nehmen. Codemasters hat den Kurs verlassen. Ob jemand je wieder so beherzt ins Driftlenkrad greift? Fraglich. Doch vielleicht liegt genau darin der Zauber: Rallye war nie Mainstream. Sie war immer für die, die das Unberechenbare suchten.

Und die suchen weiter.