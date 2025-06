Comeback der Slasher-Legenden: Michael Myers und Jason bald zurück auf Konsole?

Die legendäre Horrorfigur Michael Myers könnte bald in einem neuen Videospiel zurückkehren. Wie es aussieht, arbeiten Gun Media und Illfonic gemeinsam an einem neuen Halloween-Titel, der sich bereits im Mai angedeutet hat. Auch John Carpenter, Regisseur des Originalfilms von 1978, ist offenbar an der Entwicklung beteiligt. Vieles ist noch unbestätigt, aber mehrere Indizien deuten auf ein ernstzunehmendes Projekt hin, das weit über ein einfaches Lizenzspiel hinausgehen könnte.

Rückkehr eines Horror-Relikts – diesmal mit echter Technik

Bereits vor einiger Zeit wurde bekannt, dass Boss Team Games an zwei Spielen zur Halloween-Reihe arbeitete. Eines davon unter Mitarbeit von John Carpenter und auf Basis der Unreal Engine 5. Doch laut Berichten mehrerer Branchen-Insider soll Boss Team Games die Lizenz inzwischen verloren haben. In der Szene wird nun gemunkelt, dass Gun Media – bekannt durch Friday the 13th: The Game – das Projekt übernommen hat.

Dies könnte eine Neuinterpretation des Halloween-Stoffs bedeuten, diesmal mit ernsthafter technischer Basis und einem Studio, das weiß, wie asymmetrische Horrorspiele funktionieren. Während das einzige offiziell lizenzierte Halloween-Spiel von 1983 stammt und eher als Kuriosität für Sammler durchgeht, könnte das neue Projekt eine echte Lücke schließen, die das Franchise auf der Gaming-Landkarte seit Jahrzehnten hinterlässt.

Auch Jason Voorhees ist wohl nicht totzubekommen

Interessanterweise überschneiden sich diese Entwicklungen mit Neuigkeiten rund um Friday the 13th: The Game, das nach Jahren rechtlicher Unsicherheiten wieder ins Gespräch kommt. Striker Entertainment hat sich exklusiv mit Horror Inc. und Friday 13th LLC zusammengeschlossen, um unter dem neuen Banner „Jason Universe“ frische Inhalte zu entwickeln – darunter Serienformate, Merchandising und offenbar auch eine Rückkehr des Spiels.

Der Zeitpunkt ist auffällig: Am selben Tag, an dem Striker Entertainment die Partnerschaft verkündete, wurde bekannt, dass The Texas Chain Saw Massacre von Gun Media keine neuen Updates mehr erhält. In der Szene wird spekuliert, dass Ressourcen bewusst für ein neues Friday the 13th-Projekt freigemacht wurden. Besonders spannend ist auch, dass die Horror-Darsteller Kane Hodder vor wenigenTagen in einem Interview erwähnte, dass er erst kürzlich an einem dritten Spiel mit Motion Capturing begonnen habe – nach Friday the 13th und Texas Chainsaw. Dabei seien sowohl Gun Media als auch Illfonic beteiligt. Der Titel bleibt geheim, aber „wartet mal ab, was das ist“, sagte Hodder kryptisch.

Zwei Horror-Ikonen könnten bald digital wiederauferstehen

Vieles ist noch Spekulation, aber die Hinweise auf neue Spiele zu Halloween und Friday the 13th verdichten sich. Mit erfahrenen Studios, offiziellen Partnerschaften und Aussagen von Beteiligten wie Kane Hodder sieht es so aus, als würde der Horror auf Konsole und PC bald ein würdiges Comeback feiern – diesmal vielleicht auf technischer Höhe der Zeit.

Was denkt ihr: Braucht es neue Spiele zu Halloween und Friday the 13th – oder ist der asymmetrische Horror-Ansatz langsam ausgelutscht? Diskutiert mit uns in den Kommentaren!