Commandos: Origins – Das Warten hat ein Ende!

Diese Edition richtet sich an eingefleischte Fans und Sammler, die das Spiel in seiner vollen Pracht erleben möchten.

Commandos: Origins versetzt die Spieler in die frühen Jahre der Spezialeinheit. Die Mischung aus taktischer Planung, Tarnung und cleverer Strategie kehrt in einer überarbeiteten, modernen Version zurück – ohne dabei den Charme des Originals zu verlieren.

Jürgen Reusswig, Studio Director bei Claymore Game Studios, zeigte sich begeistert: „Der Green Beret könnte es mit seinem ikonischen Spruch nicht besser ausdrücken: Consider it done! Nach über vier Jahren harter Arbeit und wertvollem Community-Feedback ist es endlich soweit. Wir freuen uns, dass Spieler:innen die Entstehungsgeschichte der Eliteeinheit erleben können, die dieses legendäre Franchise begründet hat.“

