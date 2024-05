Commandos: Origins – Gameplay kündigt Closed-Beta Test an

Die Spieler treten in „Commandos: Origins“ mit den ikonischen Charakteren Jack O’Hara (Green Beret) und Thomas Hancock (Der Pionier) an vorderster Front an, um das Commandos-Team durch authentische Schauplätze des Zweiten Weltkriegs zu führen. Dabei nutzen die Commandos einzigartige Spezialfähigkeiten, um feindliche Einrichtungen zu infiltrieren und zuzuschlagen, bevor sie wieder in die Schatten verschwinden.

Kalypso Media und der Entwickler Claymore zeigen aktuelle Spielszenen aus „Commandos: Origins“. Gleichzeitig kündigt der Entwickler damit einen Beta-Test in diesem Sommer an.

