Company of Heroes 3 Console Edition – Launch Trailer zum aktuellen Release

Die Company of Heroes 3 Console Edition wurde für Game Controller entwickelt und legt die Kontrolle über das Schlachtfeld optimal in seine Hände – mit neuen Funktionen, die einem dabei helfen, den ultimativen Sieg im Krieg oder im Kampf gegen andere Spieler im PvP zu erringen.

In Company of Heroes 3 lässt sich ab sofort Italien vom Sofa aus befreien oder die Wüsten Nordafrikas erobern. Dazu stehen zwei umfangreichen Kampagnen bereit, die mit der speziell für Konsolen angepassten Steuerung einfacher denn je zu meistern sind oder um seine Armeen zu befehligen.

