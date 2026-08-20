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Compulsion Games kauft sich von Xbox frei und sichert eigene Marken

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Managing Director von PlayFront. Mark Tomson prägt die Vision einer unabhängigen PlayStation-Berichterstattung. Sein Fokus: Technische Analysen, Hardware-Evolution und die strategische Einordnung der Gaming-Industrie. Er steht für...
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Compulsion Games schließt den Buyout von Xbox ab. Das Studio sichert sich die Rechte an South of Midnight und wird wieder unabhängig.

South Of Midnight

Das kanadische Entwicklerstudio Compulsion Games hat den Buyout von Microsoft offiziell abgeschlossen und übernimmt sämtliche Rechte an seinen Marken. Nach harten Kürzungen im Xbox-Konzern agiert das Team hinter „South of Midnight“ ab sofort wieder vollständig unabhängig.

Der Deal ist seit dem 11. August 2026 rechtskräftig. Compulsion Games nutzt eine Welle massiver Restrukturierungen bei Microsoft, um den Status als First-Party-Studio aufzugeben. CEO Guillaume Provost verhandelte den Ausstieg inklusive aller Publishing-Rechte.

Das betrifft den gesamten Katalog des Studios. Contrast, We Happy Few und das erst kürzlich veröffentlichte South of Midnight (unser Review) gehören wieder komplett den Entwicklern. Einnahmen aus Verkäufen fließen nicht mehr nach Redmond, sondern direkt an das Team. Microsoft verliert damit ein weiteres Studio, das erst 2018 im großen Übernahmereigen eingekauft wurde.

Überlebenskampf statt Schließung

Hinter der Entscheidung steht der geschlossene Wille der Belegschaft. Als Microsoft das Ende des Studios andeutete, stellte Provost die Belegschaft vor die Wahl. Das Team wählte das Risiko der Unabhängigkeit.

Provost brachte die Haltung der Belegschaft im Interview mit GamesBeat drastisch auf den Punkt: „The team told me we would rather eat rocks and drink gasoline than be split up.“

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Trotz einzelner Abgänge blieb die Fünf-vor-Zwölf-Stimmung aus. Die Studioleitung ist geschlossen an Bord. Ein Teil der Entwickler arbeitet derzeit an einem unangekündigten Projekt weiter, das bereits unter Microsoft begonnen wurde. Parallel laufen Gespräche mit neuen Partnern für Auftragsarbeiten und Kooperationen, um den Betrieb finanziell abzusichern.

Für Spieler ändert sich vorerst nichts an der Verfügbarkeit der bisherigen Titel auf den Plattformen, da die Übergabe der Publishing-Rechte schrittweise erfolgt. Entscheidend ist die langfristige Perspektive. Compulsion entgeht dem Kahlschlag der großen Publisher, muss sich nun aber ohne das finanzielle Sicherheitsnetz von Microsoft auf dem Markt behaupten. Das Überleben hängt jetzt wieder direkt von der Qualität der eigenen Spiele ab. Genau so muss es sein.

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Merlin Weschke
20. August 2026 18:14

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