Conan Exiles: Legacy of the Giant-Kings angekündigt

Conan Exiles schickt uns am 21. Juli unter die Erde. Mit „Legacy of the Giant-Kings“ startet ein vierteiliger Story-Arc, den Funcom zusammen mit Inflexion Games entwickelt hat. Die kostenlosen Updates sollen in den kommenden Monaten die Story des Survival-Dauerbrenners deutlich ausbauen.

Abstieg in die Zyklopenhallen

Der Erfolg der kürzlich gestarteten „Enhanced Edition“ gibt den Entwicklern recht. 47.949 gleichzeitig aktive Spieler bedeuteten den höchsten Stand seit dem Release. Der erste Teil des neuen Story-Arcs führt uns unter die Unbenannte Stadt in die Tiefen der Zyklopenhallen. Dort wartet eine neue Figur namens Akhamet auf uns. Es geht um die Überreste der Riesenkönige.

Inflexion Games hat laut eigenen Angaben schon während der Entwicklung der Enhanced-Version an dieser Story geschraubt. Statt stumpfem Grind bekommen wir eine echte Reise in die Vergangenheit des Landes der Verbannten. Kostenlos, wohlgemerkt.

Legendäre Rettung am Amboss

Das eigentliche Highlight für Veteranen steckt aber im Detail. Die Reparatur legendärer Ausrüstung kommt endlich ins Spiel. Die Community bettelt seit Jahren danach. Jetzt wird der Amboss für High-End-Spieler wieder zum wichtigsten Werkzeug, wenngleich die Funktion tief im Spiel verborgen sein soll.

Funcom nutzt das Momentum der Enhanced Edition perfekt aus. „Legacy of the Giant-Kings“ liefert genau das, was die Server gerade brauchen: neue Inhalte für die Lore-Fans und ein wichtiges Komfort-Feature für die Hardcore-Gamer. Wenn das Pacing der vier Updates stimmt, bleibt Conan Exiles dieses Jahr ganz oben im Survival-Genre.