Concord weiterhin im Verkauf: Das Sammlerstück, das keiner wollte – und Gewinnpotenzial?

Manche Spiele sind wie Wein – je älter sie werden, desto wertvoller. Aber dann gibt es auch „Concord“, ein Spiel, das eher wie Milch ist: schnell vergoren und von der Mehrheit längst vergessen. Aber halt, das bedeutet nicht, dass der Titel nicht weiterhin verkauft wird! Nein, die Händler haben sich entschieden, das Spiel als Sammlerstück zu verkaufen, und zwar mit der charmanten Erklärung, dass es ein Erinnerungsstück an den „größten Fail“ von Sony ist. Da kann man schon mal ein bisschen wehmütig werden, oder?

Spieler nehmen es mit Humor

Wenn man auf Reddit nach „Concord“ sucht, bekommt man eine Flut von Kommentaren, die mehr Spott als echtes Interesse widerspiegeln. Ein typischer Beitrag lautet: „Es ist jetzt besser als bei der Veröffentlichung.“ Was immer das heißen mag. Vielleicht meint der Kommentator, dass es jetzt als statisches Cover-Artwork besser ist als das eigentliche Spiel? Oder als Blu-ray-Box, die im Regal steht, weil man sie noch nie in einem funktionierenden Zustand gesehen hat?

Ein weiterer Kommentar erklärt: „Die Server sind immer noch down. Ich glaube, es handelt sich um eine geplante Wartung!“ Es scheint, als hätten auch die Server die Lust auf das Spiel verloren – genauso wie die Spieler, die im Schnitt weiterhin rund 30 Euro dafür zahlen müssen, um dann festzustellen, dass sie für einen schicken, aber leeren Download bezahlt haben. Das Ganze erinnert an die Zeit, als man das große Versprechen von „Concord“ hörte – ein Spiel, das alles verändern würde. Was es tatsächlich veränderte, war die Meinung der Spieler über Sonys Fähigkeit, ein funktionierendes Produkt abzuliefern.

Für schlappe 29,95 EUR bekommt man – genau, nichts!

Vielleicht ist es mal viel Geld wert

Aber keine Sorge, der wahre Optimist aus Reddit gibt zu bedenken: „In 20 Jahren wird das wahrscheinlich bares Geld wert sein.“ Und da ist er, der wahre Wert von „Concord!“ In 20 Jahren könnte dieser digitale Fehlschlag als rare Sammleredition durch die Decke gehen. Schließlich sammeln wir ja alle auch alte, verstaubte Kartons mit noch nicht geöffneten Spielen, die uns an die Zeiten erinnern, als wir hofften, dass irgendetwas tatsächlich funktionieren würde. Ein Kommentar zu einem „Inspector Gadget“-Spiel für das SNES bekräftigt diese Theorie. Wer weiß, vielleicht wird „Concord“ in ein paar Jahren als das seltenste, am meisten gehypte „verpasste Potenzial“ gelten. Hauptsache, man lässt es „ungeöffnet und unberührt“, wie das Spiel selbst von seinen Spielern.

Ist „Concord“ also wirklich wertvoll? Wer weiß. Sicher ist nur: Wenn du ein unversehrtes Spiel auf eBay versteigern kannst, könnte dir der Verkauf ein kleines Vermögen einbringen. Vielleicht ist das wahre Meisterwerk ja gar nicht das Spiel selbst, sondern der Markt, der daraus eine Anekdote macht – eine, die du eines Tages stolz deinen Enkeln erzählst. „Weißt du, Kinder, das war der Moment, in dem Sony wirklich alles verspielt hat. Aber hey, heute ist es ein wahres Sammlerstück!“