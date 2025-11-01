Condemned: Criminal Origins – Ein Horror-Klassiker verschwindet im digitalen Nebel

Wenn Spiele plötzlich aus digitalen Stores verschwinden, fühlt sich das an, als würde jemand ein Stück Gaming-Geschichte löschen. Genau das ist nun mit Condemned: Criminal Origins passiert. Der psychologische Horror aus dem Jahr 2006, der von Monolith Productions veröffentlicht wurde, ist ohne Vorwarnung von Steam und dem Xbox Marketplace entfernt worden.

Offizielle Gründe gibt es keine, doch vieles deutet darauf hin, dass das Aus des Studios Monolith in diesem Jahr die Ursache ist. Ohne Rechteinhaber scheint der Titel nun im digitalen Nirvana zu landen, ein Schicksal, das in der Branche leider immer häufiger vorkommt, wenn Lizenzrechte auslaufen oder Unternehmen schließen.

Ein düsteres Vermächtnis und ein deutsches Kapitel

Condemned: Criminal Origins war seiner Zeit voraus – atmosphärisch, roh und kompromisslos brutal. Als FBI-Agent Ethan Thomas untersuchte man verstörende Mordfälle, kämpfte in heruntergekommenen Gebäuden mit improvisierten Waffen und wurde Zeuge eines moralischen Verfalls, der seinesgleichen suchte.

In Deutschland sorgte der Titel allerdings für erhebliche Kontroversen. Nach einer Indizierung wurde das Spiel 2008 wegen „Gewaltdarstellung und Glorifizierung von Selbstjustiz“ nach §131 StGB beschlagnahmt. Der Vertrieb wurde verboten, die Xbox-Version erhielt nie eine USK-Freigabe. Damit verschwand Condemned hierzulande schon lange vor der heutigen digitalen Löschung, ein echter Verlust für Sammler und Horrorfans gleichermaßen.

Hoffnung oder endgültiges Aus?

Interessanterweise lassen die aktuellen Ereignisse auch Raum für Spekulation. Könnte ein Remaster in Arbeit sein? Offizielle Hinweise gibt es keine, doch Fans hoffen auf eine Rückkehr, vielleicht durch Warner Bros., die einige Monolith-Marken besitzen. Wer jedoch wissen will, wie Condemned weiterlebt, findet mit modernen Hommagen wie Butcher’s Creek immerhin einen spirituellen Nachfolger.

Mit dem Verschwinden von Condemned: Criminal Origins geht nicht nur ein Spiel verloren, sondern auch ein Teil der experimentierfreudigen Horror-Ära der 2000er. Ein Titel, der sich traute, unbequem zu sein, und genau deshalb bis heute nachhallt.

Was bleibt, ist die Frage: Wie viele dieser Kultspiele müssen noch verschwinden, bevor wir endlich über digitale Erhaltung ernsthaft sprechen?