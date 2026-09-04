CONQ – Crown Of No Quarter: Düsteres Taktik-Epos enthüllt

Ein verfluchtes Fegefeuer, nahtlose Schlachten zwischen Land und Meer sowie ein Mix aus Direct-Action und Truppenbefehlen: CONQ: Crown Of No Quarter hat sich erstmals der Öffentlichkeit gezeigt.

Athena Games zeigt im ersten Trailer ein unverbrauchtes Setting. Ihr landet nach dem Tod nicht im versprochenen Himmel, sondern in einer zeitenübergreifenden Hölle aus Eisen und Blut. Epochenübergreifende Fraktionen treffen aufeinander, um sich in nahtlosen Übergängen von Land- zu Seeschlachten zu zerfleischen.

Schlachtenfeuer im ewigen Kreis

Ihr kämpft direkt an der Front. Das Gameplay verknüpft gewichtige Nahkampf-Mechaniken mit Echtzeit-Befehlen an eure Einheiten. Wer feindliche Kommandanten im Schlamm hinrichtet, löst eine „Coronation“ aus und bricht die Moral der gegnerischen Armee. Einfach drauflosprügeln reicht nicht.

Einheiten-Anführer nutzen sogenannte Anomalien. Das sind dunkle Mutationen und Schattenflüche, die den Ausgang der Massenschlachten wenden. Ein Trailer-Satz bringt die Stimmung auf den Punkt: „Je mehr wir kämpfen, desto mehr verschwinden wir.“ Kämpfe wirken wuchtig. Siege fühlen sich dreckig an.

Massive Schiffsschlachten gehen ohne Ladezeiten in Erstürmungen von Festungen über. Flotten aus Knochen treffen auf befestigte Mauern. Die düstere Optik unterstreicht das Gefühl der Ausweglosigkeit. Keinerlei strahlende Helden weit und breit.

Fegefeuer als frischer Wind

Das Setting bricht mit klassischen Fantasy-Klischees. Die Kombination aus aktiver Nahkampf-Steuerung und Regiments-Befehlen entscheidet über Erfolg oder Scheitern. Passt das Balancing der Befehlskette im Getümmel nicht, verkommt die taktische Tiefe zum chaotischen Button-Mashing.

Die Hinrichtungsmechanik zur Moralzerstörung setzt genau den richtigen Anreiz für risikoreichen Nahkampf. Wenn das Fehlen von Ladebildschirmen zwischen Flottenkampf und Burgbelagerung im fertigen Spiel ohne Performance-Einbrüche läuft, erwartet uns ein echter Kracher.

Setzt ihr bei Schlachten lieber auf die Steuerung eines einzelnen Helden mitten im Getümmel oder ist euch die taktische Kontrolle über ganze Regimenter wichtiger?