Control – Fortsetzung & Multiplayer Spin-Off angekündigt

Remedy hat heute offiziell eine Fortsetzung zu Control angekündigt, ebenso ein Multiplayer Spin-Off, das im gleichen Universum spielt. Publisher ist abermals 505 Games.

Remedy betont gleichzeitig, dass man sich weiterhin den Singleplayer-Erfahrungen verpflichtet fühlt, man aber auch Fans von Multiplayer-Games sei. Insofern möchte man versuchen, diese genauso „leuchten zu lassen„, wie ihre Singleplayer-Games.

„Control ist in erster Linie eine Welt, ein Ort für eine Vielzahl von Geschichten, Ereignissen und Charakteren“, sagte Mikael Kasurinen, Game Director von Remedy. „Ein Ort, an dem unerwartete, seltsame und außergewöhnliche Dinge passieren. Wir haben mit Jesses Eintritt in das Oldest House begonnen, aber es gibt noch mehr in dieser Welt. So viel mehr.“

