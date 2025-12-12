Control Resonant angekündigt: Dylan Faden kehrt 2026 zurück in Manhattan

Remedy Entertainment hat offiziell Control Resonant enthüllt, den nächsten großen Titel im paranormalen Action-Adventure-Universum des Studios. Spieler schlüpfen erneut in die Rolle von Dylan Faden, der sich 2026 einer kosmischen Bedrohung in einem verzerrten Manhattan stellen muss.

Dylan Faden im Zentrum der Krise

Nach Jahren in der Obhut des Federal Bureau of Control (FBC) wird Dylan Faden mitten in eine übernatürliche Katastrophe geschickt. Die Welt um ihn herum wird von einer unbekannten kosmischen Entität umgeformt, physikalische Gesetze brechen zusammen, und Manhattan verwandelt sich in eine geophysische Albtraumlandschaft.

Dylan muss seine neuen Kräfte meistern, um die Vielzahl an Gefahren zu bekämpfen, die nicht nur die Stadt, sondern auch die Realität selbst bedrohen. Parallel sucht er nach seiner Schwester Jesse Faden, der amtierenden Direktorin des FBC, um das Ausmaß der Krise zu verstehen.

Das Spiel, dessen Name bereits vor einigen Tagen geleakt wurde, verspricht eine intensive Erkundung sowohl der physischen Welt Manhattans als auch einer metaphysischen Dimension, die Dylan’s psychischen Zustand widerspiegelt. Die Entwickler heben besonders die Wechselwirkung zwischen Wahrnehmung, Realität und übernatürlichen Kräften hervor.

Die Aberrant: Waffe und Werkzeug zugleich

Ein zentrales Gameplay-Element ist die „Aberrant“, eine mysteriöse, formwandelnde Waffe. Sie kann sich blitzschnell von einem massiven Zweihandhammer in präzise, duale Klingen verwandeln und passt sich so jeder neuen Bedrohung an. Dieses Konzept soll Dynamik und taktische Flexibilität verbinden und Spieler dazu zwingen, ihre Angriffe je nach Gegner und Umgebung zu variieren.

Für Fans von Control bedeutet das eine Erweiterung der bekannten Physik-basierten Kampfmechaniken. Die Fähigkeit, Waffen nahtlos zu wechseln, könnte auch die beliebten „Paranatural“-Ketten von Fähigkeiten noch intensiver zur Geltung bringen.

Manhattan als Charakter

Die Handlung spielt in einer Manhattan-Version, die durch die kosmische Bedrohung stark verändert wird. Gebäude verschieben sich, Gravitation und Geometrie werden manipuliert, und bekannte Straßen verwandeln sich in surreale Räume. Spieler sollen mehrere Stadtteile erkunden und dabei nicht nur die Umwelt, sondern auch Dylans psychische Entwicklung erleben. Remedy betont die Mischung aus linearen Missionen und offenen Erkundungsmöglichkeiten, ähnlich wie in den Vorgängern, aber mit größerem Fokus auf die Auswirkungen der kosmischen Bedrohung auf die Umgebung.

Control Resonant wird 2026 für aktuelle Konsolen und PC erscheinen. Mit der Kombination aus offenen Erkundungsarealen, psychologischer Tiefe und dynamischem Waffen-Gameplay zielt Remedy darauf ab, die Reihe auf ein neues Level zu heben. Für die Branche zeigt sich erneut, wie Action-RPGs zunehmend narrative Komplexität und physikbasierte Mechaniken verknüpfen, um Spieler langfristig zu binden.