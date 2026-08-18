Control Resonant erreicht Gold-Status – Schlechte Nachrichten für Disc-Käufer

Remedy Entertainment hat die Fertigstellung von „Control Resonant“ abgeschlossen, verschiebt die Disc-Version für PlayStation 5 und Xbox Series X jedoch auf den 15. Oktober 2026. Der digitale Release am 24. September bleibt hiervon unberührt.

Produktions-Timings und physische Logistik

Das Erreichen des Gold-Status mehr als einen Monat vor dem geplanten Launch zeigt einen sauberen Zeitplan in der Software-Entwicklung. Die digitale Masterfassung steht. Der gewählte Release-Termin am 24. September für PC, PS5 und Xbox Series X|S gerät dadurch nicht ins Wanken.

Anders sieht es in den Presswerken aus. Die Begründung von Remedy, für die physischen Medien schlicht mehr Zeit zu benötigen, deutet auf Engpässe in der Lieferkette oder verlängerte Vorlaufzeiten bei der Blu-ray-Produktion hin. Ein dreiwöchiger Verzug zwischen Server-Download und Disc-Auslieferung ist kein Einzelfall, trifft Sammler aber direkt.

CONTROL Resonant has gone gold!



Get ready to unleash Dylan Faden's paranatural abilities in warped Manhattan on September 24th.



The physical release date for the game has moved to October 15th. We need just a little more time to deliver the physical version to you, but rest… pic.twitter.com/ZY03U4bmpm — Remedy Entertainment 🔻Pre-order CONTROL Resonant! (@remedygames) August 18, 2026

Digitale Priorisierung im Vertrieb

Wer auf Datenträger setzt, muss sich gedulden. Der Schritt unterstreicht die veränderten Prioritäten der Publisher und gewährt einen Blick in die Zukunft. Priorität hat das digitale Veröffentlichungsfenster. Die Verzögerung der Disc-Fassung verhindert zwar eine Verschiebung des Gesamtreleases, trennt die Käuferschichten aber unnötig.

PC-Spieler betrifft die Maßnahme ohnehin nicht, da der Titel dort rein digital über Steam, den Epic Games Store und GeForce NOW vertrieben wird. Konsolennutzer stehen vor der Wahl: digital zum Start greifen oder für die Hülle im Regal drei Wochen warten.

Ein fertiger Gold-Master Wochen vor Launch ist technisch ein gutes Zeichen für den Zustand des Spiels auf der Northlight-Engine. Die Verzögerung der Discs ist ein reines Logistik-Problem, kein Software-Fehler. Wer zwingend eine Verpackung im Regal braucht, muss drei Wochen länger warten. Alle anderen spielen pünktlich im September.