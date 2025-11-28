Control Resonant: Neues Markenzeichen deutet Fortsetzung an

Wenn ein Studio wie Remedy plötzlich einen neuen Markennamen sichert, ist das etwas Besonderes. Genau das ist jetzt mit Control Resonant passiert. Die Registrierung tauchte im europäischen Markenregister auf, und zwar zu einem Zeitpunkt, an dem die Branche traditionell den Atem anhält: kurz vor den Game Awards am 11. Dezember.

Das allein macht die Sache interessant, doch es gibt noch mehr Indizien, die für Aufmerksamkeit sorgen.

Control Resonant, was steckt hinter der Registrierung?

Die Marke wurde von der Kanzlei eingereicht, mit der Remedy seit Jahren zusammenarbeitet. Das klingt banal, ist aber in solchen Fällen oft der entscheidende Hinweis darauf, dass es sich nicht um ein Fremdprojekt handelt. Offiziell bestätigt ist nichts, und ein neues Control-Spiel wurde bislang nie angekündigt. Trotzdem wirkt der Name zu spezifisch, um ein Zufall zu sein.

Was könnte Control Resonant also sein? Ein klassisches Sequel wäre die naheliegendste Interpretation, an dem bekanntlich seit Jahren gearbeitet wird. Die Geschichte um Jesse Faden, die Oldest House und das Federal Bureau of Control hat seit 2019 ein riesiges Universum geöffnet, eines, das Remedy bewusst über mehrere Spiele, Serien und Crossovers hinweg ausbaut.

Gleichzeitig arbeitet das Studio nachweislich an transmedialen Projekten. Auch eine Serie im Control-Kosmos steht seit Jahren im Raum. Ein Titel wie „Resonant“ würde sich dafür hervorragend eignen, weil er thematisch flexibel bleibt und nicht zwingend nach einer klassischen Spielnummer klingt.

Das Timing vor den Game Awards sorgt für Spekulationen

Remedy hat eine besondere Beziehung zu den Game Awards. Alan Wake 2 erhielt dort Auszeichnungen, Control wurde seinerzeit ebenfalls groß präsentiert, und Sam Lake ist fast jedes Jahr auf der Bühne. Dass die Marke jetzt registriert wurde, könnte ein Zufall sein – oder aber ein stiller Vorbote eines Auftritts, der bereits geplant ist.

Eine Rückkehr in das seltsam-vertraute Universum von Control rückt somit wieder in greifbare Nähe. Egal ob Spiel, Serie oder etwas völlig Neues – Control Resonant deutet auf eine Erweiterung hin, die das gemeinsame Remedy-Universum weiter zusammenführen könnte.

Am Ende bleibt die Frage: Bereitet Remedy den nächsten großen Schritt vor, oder erleben wir nur ein frühes Echo aus einer Zukunft, die erst noch konkret wird?