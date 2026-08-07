Control Resonant: Neues Metro-Gameplay zeigt Greifhaken-Action unter New York

IGN First gewährt exklusive Einblicke in „Control Resonan“t und schickt Dylan Faden tief unter das verzerrte Manhattan. In den gefährlichen Metro-Faults warten fliegende Züge, Schimmel-Monster und eine neue Greifhaken-Fähigkeit.

Remedy Entertainment zeigt in neuen Gameplay-Szenen die Erkundung der „Metro Fault“-Mission aus Control Resonant. Als Dylan Faden steuern Spieler den Protagonisten durch die verwandelten Häuserschluchten und Untergründe von New York.

Abstieg in die U-Bahn-Hölle

Die Metro-Faults fungieren als verwinkelte Dungeons, die über die Spielwelt verteilt liegen. Der Weg nach unten verlangt vollen Einsatz: Fliegende Zugwaggons, Breitseite aus allen Winkeln abzuwehren, und pilzartige Mold-Gegner im Nahkampf auszuschalten gehört zum Standardprogramm. Das Ziel der Passage ist die Freischaltung der neuen Traversal-Fähigkeit „Reach“ – das Äquivalent zu einem klassischen Greifhaken. Tempo garantiert.

Das Gezeigte setzt spürbar auf Vertikalität und dynamische Bewegungsmuster. Anstatt sich schlicht hinter Deckungen zu verschanzen, erfordern die U-Bahn-Schächte ständiges Positionieren und Ausweichen im Raum. Remedy dreht an den richtigen Stellschrauben. Passt.

Die Metro-Faults zeigen, dass Remedy die Stärken des Vorgängers gezielt um vertikale Dungeons und erweiterte Mobilität ergänzt. Wenn der Greifhaken nahtlos in die rasanten Kämpfe übergeht, wird die Erkundung Manhattans ein echter Rausch.

Wie bewertet ihr die Einbindung von Dungeons und den neuen Greifhaken – passt das Bewegungs-Upgrade zum düsteren Setting?