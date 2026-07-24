Control Resonant: Perspektivwechsel als Designentscheidung

Control Resonant erscheint am 24. September 2026 für PlayStation 5 und löst sich mit Dylan Faden vom festen Protagonisten-Schema des Vorgängers.

Remedy Entertainment widmet sich dem Geschwisterwechsel im jüngsten Dev-Update, um die Welt außerhalb des Oldest House zu erkunden und sowohl das Gameplay als auch das Spieldesign drastisch umzugestalten.

Das Control-Universum ist nicht an eine einzelne Figur gebunden. Sam Lake und sein Team konzipierten die Marke von Beginn an über ihre Welt und die mysteriösen Kräfte darin. Die Protagonisten dienen lediglich als Linse, durch die der Spieler die paranormalen Phänomene wahrnimmt.

Jesse Faden repräsentierte die kontrollierte, fokussierte Perspektive beim Betreten des Oldest House. Dylan verkörpert das chaotische Gegenteil. Nach der Befreiung vom Zischen leidet er unter Gedächtnislücken und der Last seiner Taten unter Fremdeinfluss. Seine Motivation ist der Versuch, Wiedergutmachung zu leisten.

Physische Diskrepanz und ungefeilte Mechaniken

Die veränderte Psychologie wirkt sich direkt auf das Gameplay aus. Während Jessies Telekinese und Schwebefähigkeiten geschmeidig und elegant aussehen, kämpft Dylan sichtbar mit seinen Kräften. Seine Bewegungen wirken unkontrollierter. Er hält Fähigkeiten schwerer aufrecht. Das vermittelt das Gefühl eines Charakters, der seine Macht erst meistern muss.

Remedy unterstreicht diesen Wandel durch Anpassungen am System:

Tiefstes Customizing: Control Resonant bietet umfangreichere Anpassungsoptionen für den Hauptdarsteller als alle bisherigen Remedy-Titel zusammen.

Control Resonant bietet umfangreichere Anpassungsoptionen für den Hauptdarsteller als alle bisherigen Remedy-Titel zusammen. Dynamische Animationen: Trotz spürbarer Unterschiede teilen sich Jesse und Dylan feine Idle-Animationen, um die biologische Verwandtschaft zu betonen.

Trotz spürbarer Unterschiede teilen sich Jesse und Dylan feine Idle-Animationen, um die biologische Verwandtschaft zu betonen. Akustischer Stilwechsel: Der dröhnende, elektronische Synthesizer-Sound des Erstlings weicht analogen Instrumenten und Akapella-Gesang. Menschliche Stimmen ersetzen kalte Frequenzen.

Der Schritt aus der Isolation

Der Wechsel zu Dylan ermöglicht zudem den Ausstieg aus der architektonischen Enge der Federal Bureau of Control-Zentrale. Die Handlung verlagert sich in die Außenwelt. Die emotionale Ausrichtung ändert sich mit. Jesse agierte wie eine kühle Analytikerin. Dylan agiert impulsiver, roher und getrieben von seinen Emotionen.

Trotz der neuen Hauptfigur bleibt die Kontinuität gewahrt. Die Beziehungen der Charaktere untereinander und das gemeinsame Schicksal bilden das Fundament. Es ist kein Reboot. Es ist der logische nächste Schritt einer expandierenden Welt.

Der Wechsel der Hauptfigur ist kein billiger Kniff, sondern verankert sich tief in den Spielmechaniken. Dass Remedy Dylans fehlende Kontrolle direkt in schwerfälligere Fähigkeiten-Animationen übersetzt, zeigt Liebe zum Detail. Die Erweiterung der Anpassungsoptionen schließt zudem eine der größten Lücken des Vorgängers.

Ob das Gameplay abseits der vertrauten Flure des Oldest House in der offenen Welt dieselbe Dichte erreicht, muss sich im September auf der PS5 beweisen.