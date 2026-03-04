Latest

Control Resonant: Remedy tauscht Dienstwaffe gegen Melee-Action-RPG

Control Resonant wird ein Melee-Action-RPG. Neues Kampfsystem löst Waffen ab, Dylan Faden als Protagonist und die Build-Vielfalt des Sequels.

Control Resonant

Remedy verlässt mit dem Sequel zu Control die Komfortzone des Third-Person-Shooters. Statt Jesse Faden und ihrer Pistole übernimmt Bruder Dylan das Kommando – und zwar mit einer transformierbaren Nahkampfwaffe namens „The Aberrant“.

Wer bei Control Resonant ein „More of the Same“ erwartet hat, wird beim ersten Blick auf das Gameplay unsanft geweckt. Creative Director Mikael Kasurinin stellt im aktuellen Hands-on klar: Das Spiel ist ein waschechtes Melee-Action-RPG.

Dylan Faden nutzt keine Projektile mehr, sondern setzt auf Schwerter, Sensen und einen massiven Hammer. Die Kämpfe erinnern visuell und mechanisch eher an Devil May Cry als an klassische Deckungs-Shooter. Air-Juggles und Combo-Meter inklusive.

Komplexität statt simpler Upgrades

Das Herzstück von Control Resonant ist die massive Build-Variety. Wo der Vorgänger lediglich lineare Skill-Trees bot, zwingt Remedy uns jetzt zu permanenten Entscheidungen. Wer einen Boss besiegt, wählt eine von drei exklusiven Kräften. Alles in einem Durchgang zu sehen, ist unmöglich. Das sorgt für Wiederspielwert, verlangt aber auch deutlich mehr Einarbeitung in die Mechaniken. Das System wirkt durchdacht. Keine halben Sachen.

Das Setting verlagert sich aus dem „Oldest House“ direkt nach Manhattan. Die Hiss haben die Stadt in ein surreales Konstrukt verwandelt, das in verschiedene Zonen unterteilt ist. Ein zentraler Hub dient als Basis und das Ende der grauen Betonwüsten scheint besiegelt zu sein. Die visuelle Abwechslung war ein Kritikpunkt am Erstling, den die Entwickler offensichtlich verstanden haben und jetzt angehen.

Kein Platz für Button-Mashing

Die Synergien zwischen Nahkampf und Fähigkeiten sind der Schlüssel. Dylan generiert durch Schläge Ressourcen für Spezialangriffe, die wiederum Exekutionen ermöglichen und den Schaden buffen. Das erfordert Präzision und Timing. Wer nur wild auf die Tasten haut, wird in den Kämpfen gegen Bosse wie „The Dancer“ schnell den Ladebildschirm sehen. Der Anspruch an den Spieler steigt somit spürbar an.

Der Wechsel zum Melee-Fokus ist riskant, aber die gezeigten Systeme für Waffen-Customization und Talentbäume wirken mechanisch tiefgreifend. Es ist kein oberflächliches Action-Spiel mehr, sondern ein echtes RPG, das Theoriecrafting belohnt. Für Fans des Erstlings wird es eine Umstellung, für Liebhaber anspruchsvoller Kampfsysteme könnte es das Highlight 2026 werden.

Glaubt ihr, dass das neue Kompakt-System mit Fokus auf Crowd-Control und Exekutionen den Flow des Vorgängers übertreffen kann, oder fehlt euch die taktische Distanz der Service Weapon?

