Control Resonant: Remedy zeigt edle Steelbook-Edition

Remedy Entertainment bringt am 24. September 2026 eine physische Steelbook-Edition für das Action-RPG „Control Resonant“ auf den Markt und setzt damit ein klares Zeichen gegen den von Sony angekündigten Abschied vom Disc-Laufwerk.

Während der Plattforminhaber die physischen Medien ab Anfang 2028 einstellen will, demonstriert die finnische Softwareschmiede, dass der Markt für Sammler noch ein Lebenszeichen von sich gibt.

Sammler-Edition trotzt dem digitalen Wandel

Das Paket für „Control Resonant“ umfasst neben dem Spiel auf einer physischen Blu-ray ein robustes Metall-Case, ein ausklappbares Poster sowie eine Auswahl hochwertiger Kunstdrucke. Technisch gesehen ist die Bereitstellung einer Disc in der aktuellen Marktlage eine logische Auslastung bestehender Verträge, strategisch wirkt das Timing nach Sonys radikaler Ankündigung jedoch wie eine bewusste Provokation. Publisher müssen jetzt liefern, solange die Hardware-Basis der PS5 mit Laufwerk noch aktiv genutzt wird. Danach ist Schluss.

CONTROL Resonant is out September 24th 2026. Pre-order the Steelbook Edition now!https://t.co/xzj19r5S6b #CONTROLResonant — CONTROL Resonant 🔻Pre-order Now! (@ControlRemedy) July 7, 2026

Der subtile Protest der Spieleindustrie?

Es ist auffällig, wie viele Entwickler und Publisher in den vergangenen Tagen die Verfügbarkeit ihrer physischen Versionen betonen. Was oberflächlich wie Standard-Marketing aussieht, entwickelt sich bei genauerer Betrachtung zu einem indirekten, kollektiven Protest der Branche gegen Sonys strikten Digitalkurs.

Die Unternehmen wissen genau, dass sie ohne den physischen Handel die absolute Preishoheit an den PlayStation Store verlieren. Das schadet den Verkaufszahlen. Konsumenten reagieren bereits mit Gegenwind auf den Plattform-Kanälen, und die Publisher nutzen diese Stimmung geschickt aus, um ihre eigenen Box-Versionen als bedrohtes Kulturgut zu inszenieren.

Diese Entwicklung scheint eine klare Kaufempfehlung für die Disc-Version zu sein, solange das System es erlaubt. Wer Sammlerwerte schätzt oder Spiele nach dem Durchspielen weiterverkaufen möchte, greift zum Steelbook. Die Uhr tickt unerbittlich: Ab 2028 bestimmt Sony die Preise im Store diktatorisch ohne den regulierenden Faktor des Einzelhandels.