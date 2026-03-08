Control Resonant: Wenn die Außenwelt zur Anomalie wird

Remedy Entertainment bricht im Nachfolger zu Control aus dem Oldest House aus. Der Fokus verschiebt sich von Jesse Faden auf ihren Bruder Dylan, der nach 20 Jahren Isolation eine völlig verzerrte Außenwelt navigieren muss.

Im aktuellen Entwicklertagebuch wird vor allem ein technisches Highlight hervorgehoben, die neue „Shift“-Mechanik, die Gravitation und Architektur aktiv manipuliert.

Der Kern von Control Resonant ist eine konsequente Umkehrung des ersten Teils. Während Jesse Faden als Außenstehende das Büro des FBC betrat, ist für Dylan Faden das Oldest House die einzige Realität, die er seit zwei Jahrzehnten kennt. Sein Ausbruch in die Welt vor den Mauern des Bureau of Control ist für ihn keine Heimkehr, sondern der Vorstoß in ein vollkommen fremdes, paranatürliches Territorium.

Die Welt als physikalische Herausforderung

Die Entwickler betonen, dass die Außenwelt durch paranatürliche Phänomene „messed up“ und schwer zu verarbeiten ist. Die Umgebung ist nicht bloß Kulisse, sondern ein Hindernis, das aktiv verstanden werden muss.

Zentrales Werkzeug hierfür ist die „Shift“-Mechanik. Laut Lead Level Designer Anne-Marie Grönroos ermöglicht sie es Dylan, Gravity Anomalies zu nutzen. Das Resultat: Die gesamte Spielwelt kann rotieren und sich während der Bewegung physisch verformen. Spieler müssen diese mind-bending Journeys nutzen, um Pfade freizulegen oder Gegner zu flankieren.

Agiler Hybrid-Kampf: Aberrant trifft auf Kräfte

Das Gameplay-Team, das laut Remedy das größte in der Studiogeschichte ist, setzt auf eine aggressive Mischung aus Nah- und Fernkampf.

Der Aberrant: Eine neue Nahkampfwaffe, mit der Dylan Gegner direkt attackiert und Finisher ausführt.

Eine neue Nahkampfwaffe, mit der Dylan Gegner direkt attackiert und Finisher ausführt. Paranormale Mächte: Diese dienen weiterhin dem Kampf aus der Distanz, werden aber nahtlos mit den Schlagkombinationen der Waffe verwoben.

Diese dienen weiterhin dem Kampf aus der Distanz, werden aber nahtlos mit den Schlagkombinationen der Waffe verwoben. Bewegungsfluss: Die Kombination aus Shift und den Kampfkräften soll ein deutlich höheres Tempo und eine vertikalere Dynamik erzeugen als der eher statische Ansatz des Vorgängers.

Trotz der Neuerungen bleibt die DNA der Serie erhalten. Bekannte Bedrohungen wie das Hiss und der Mold kehren zurück, werden jedoch in einen völlig neuen Kontext gesetzt, in dem Dylan erst lernen muss, wer er in dieser „normalen“ Welt überhaupt ist.

Control Resonant erscheint 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC und Mac. Der Nutzwert für Fans liegt im technischen Sprung: Weg von statischen Innenräumen, hin zu einer dynamisch rotierenden Weltarchitektur, die Physik und Navigation als primäres Gameplay-Element nutzt.