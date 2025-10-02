Control Ultimate Edition: Konsolen-Update bringt Kojima-Mission im Oktober

Remedy liefert nach: Am 6. Oktober bekommt Control Ultimate Edition auf PS5 und Xbox Series X/S das Update, das PC-Spieler schon Anfang des Jahres erhielten. Highlight: eine Mission, die bisher nur in der Digital Deluxe Edition auf PS4 verfügbar war, und mit Hideo Kojima als Sprecher aufwartet.

Kojima, Rätsel und Guided Imagery

Die Mission „Dr Yoshimi Tokui’s Guided Imagery Experience“ war bisher PS4-exklusiv. Kojimas Stimme bringt zusätzliche Tiefe, ohne dass man die Story groß umschreiben müsste. Für Fans von Metal Gear oder Death Stranding ist das ein kleiner, aber feiner Bonus – reine Fan-Service-Qualität, keine Revolution.

Auf dem PC kam das Update mit HDR, Ultrawide-Support und einigen Optimierungen bei Texturen und Raytracing. Für Konsolen gilt: HDR ist dabei, andere Verbesserungen wie Texture-Streaming oder Raytracing-Fixes bleiben abzuwarten. Remedy will die genauen Patchnotes am Montag veröffentlichen. Realistisch: Die Hauptverbesserung auf PS5 und Series X/S ist die neue Mission plus allgemeine Stabilitätsupdates.

The Control Ultimate Edition free update that was released on PC earlier this year will be coming to PlayStation 5 and Xbox Series X|S on Monday, October 6th. Full update notes coming on Monday! #ControlRemedy #RMD30 📸 playpausephoto — Remedy Entertainment (@remedygames.com) 2025-10-02T11:20:03.181626885Z

Verkaufszahlen und Zukunft

Control startete 2019 auf PS4, PC und Xbox One, später auf Switch, PS5 und Series X/S. Über fünf Millionen Einheiten gingen bisher über die Ladentheke. Ein zweiter Teil ist in Arbeit und befindet sich seit Anfang 2025 in voller Produktion – die Updates für die Ultimate Edition scheinen also eher ein kleiner Vorgeschmack als ein Must-Have für die Story.

Für Konsolenbesitzer lohnt sich das Update vor allem, wenn ihr die Kojima-Mission erleben wollt. Technische Sprünge bleiben moderat, Stabilität und HDR sind die Hauptgewinne. Keine großen Überraschungen, aber solide Pflege für ein weiterhin relevantes Spiel.