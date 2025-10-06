Control Update 1.30 bringt HDR, PSSR, PS5 Pro Support und neue Outfits

Fünf Jahre nach dem ursprünglichen Release meldet sich Control Ultimate Edition mit einem umfangreichen Update zurück. Version 1.30 richtet sich vor allem an Spieler auf PS5 und Xbox Series X|S, und liefert einige technische Upgrades, die das Spielgefühl deutlich modernisieren sollen. Neben HDR-Unterstützung, besserer Kantenglättung und freier Framerate dürfen sich Besitzer einer PS5 Pro sogar über Sonys neues Upscaling-Feature PSSR freuen.

Das Update ist ab sofort verfügbar und umfasst außerdem drei neue Outfits sowie eine Bonusmission, die bisher nur in der Digital Deluxe Edition enthalten war.

Technische Upgrades für PS5 und Xbox Series

Mit dem neuen Patch hebt Remedy die Performance-Grenzen für beide Konsolen an. Auf PS5 und Xbox Series X|S kann die Bildrate nun vollständig entsperrt werden – in Kombination mit VRR- und 120Hz-Unterstützung sorgt das für ein flüssigeres Spielerlebnis als je zuvor.

Control gehört damit zu wachsenden Liste an Spielen, die offiziell Sonys „PlayStation Spectral Super Resolution“ (PSSR) unterstützen. Das Feature soll Kanten glätten, Details in Haaren und Vegetation verbessern und die Gesamtoptik schärfen, ohne die Performance stark zu belasten. Wer lieber das ursprüngliche Erscheinungsbild bevorzugt, kann PSSR in den Optionen deaktivieren.

Zusätzlich wurde die Farbtiefe von 8 auf 10 Bit angehoben, was sichtbare Farbabstufungen reduziert. Damit sieht Control auf modernen Displays schlichtweg besser aus – ein starkes Zeichen dafür, dass Remedy seine älteren Titel nicht vergisst.

Neue Inhalte & Fanservice

Abseits der technischen Seite gibt es auch inhaltlich kleine, aber feine Ergänzungen. Drei ehemals exklusive Outfits – Astral Dive Suit, Tactical Response Gear und Urban Response Gear – sind nun für alle verfügbar. Außerdem kehrt eine kuriose Mission zurück: Dr. Yoshimi Tokui’s Guided Imagery Experience mit einer englischen Voice-Performance von niemand Geringerem als Hideo Kojima. Ein kleines Easter Egg, das vor allem Fans von Remedy und Kojima Productions freuen dürfte.

Das Update 1.30 zeigt, wie viel Potenzial noch in Control steckt, gerade auf der PS5 Pro, wo PSSR nun ebenfalls glänzen darf. Es ist kein neues Spiel, aber ein würdiger technischer Feinschliff für eines der faszinierendsten Action-Adventures der letzten Jahre. Die vollständigen Patch Notes gibt es unter diesem Link.

Was meint ihr: Sollte Remedy Control weiter pflegen – oder lieber all seine Energie in Control 2 stecken?