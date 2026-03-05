Countdown zum Capcom Spotlight: Pragmata-Check und Mega Man Comeback live ab 23 Uhr

Das Capcom Spotlight heute Abend ist kein Platz für Nostalgie-Schwärmereien, sondern ein harter technischer Check-up. 30 Minuten Sendezeit für fünf Titel bedeuten eine extrem hohe Informationsdichte ohne PR-Verschnitt.

Im Fokus steht Pragmata: Nach der Demo im Februar müssen wir sehen, ob die KI-Wahrnehmung der Gegner und das Pathfinding in den vertikalen Arealen die versprochene spielerische Tiefe halten. Bei Mega Man: Dual Override entscheidet heute die Varianz der neuen Robot Master über den Wiederspielwert der Boss-Patterns.

Capcom nutzt den Stream zur Bestandspflege, lässt aber wenig Raum für Experimente. Für Street Fighter 6 erwarte ich die finalen Eindrücke zu Alex, um die Meta der kommenden Season einzuordnen. Wer heute einschaltet, bekommt Fakten statt Floskeln. Ein kompakter Sprint durch das erste Halbjahr 2026.