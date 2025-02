Cowabunga im Kugelhagel – TMNT infiltrieren Call of Duty: Black Ops 6

Call of Duty: Black Ops 6 startet am 20. Februar mit Season 2 Reloaded und diese Season wird in allen Bereichen jede Menge neue Inhalte bringen. Dazu gehören der Multiplayer von Call of Duty: Black Ops 6, Call of Duty: Zombies und Call of Duty: Warzone.

Jede Season bringt neue Spieler ins Gefecht und bietet Veteranen etwas Neues zum Genießen. Während es in Call of Duty: Black Ops 6 Season 2 Reloaded jede Menge Neuerungen gibt, ist eine bestimmte Zusammenarbeit die Hauptattraktion: Teenage Mutant Ninja Turtles. Diese Zusammenarbeit wurde seit ihrer ersten Ankündigung mit Spannung erwartet und die Fans brennen darauf zu sehen, was hinzugefügt wird.

Call of Duty: Black Ops 6 X Teenage Mutant Ninja Turtles

Spieler können sich auf neue Skins, einen Spielmodus, Kosmetika, Waffen und mehr mit Teenage Mutant Ninja Turtles-Dekorationen auf allen Karten freuen.

Die wichtigsten Neuerungen in Call of Duty: Black Ops 6 Season 2 Reloaded sind Skins für die vier legendären Schildkröten Leonardo, Donatello, Raphael und Michelangelo sowie der neue Spielmodus der Teenage Mutant Ninja Turtles, TMNT Moshpit. Spieler können die Waffen und Fähigkeiten der Teenage Mutant Ninja Turtles in verschiedenen Spielmodi einsetzen, darunter Team Deathmatch, Domination und Hardpoint. TMNT Moshpit ist ein zeitlich begrenzter Spielmodus, was bedeutet, dass Spieler ihn spielen sollten, solange sie können.

In diesen Spielmodi können Spieler Fähigkeiten auf Ninja-Niveau und Teenage Mutant Ninja Turtle-Punkteserien einsetzen. Im Gegensatz zu anderen Spielmodi können Spieler diese Punkteserien auf normale Weise, aber auch durch zielführende Spiele verdienen. Diese speziellen Punkteserien umfassen sowohl allgemeine Fähigkeiten als auch Turtle-Kräfte.

Turtles Power!

Turtle-Kräfte ermöglichen es Spielern, charakterspezifische Fähigkeiten eines Teenage Mutant Ninja Turtles-Charakters zu aktivieren. Dazu gehören die folgenden:

Splinter : Verschwinde in Rauch und teleportiere dich an einen sicheren Ort hinter den feindlichen Linien.

: Verschwinde in Rauch und teleportiere dich an einen sicheren Ort hinter den feindlichen Linien. Leonardo : Erhalte die Extras Tracker, Ghost, Vigilance und Cold-Blooded, um heimlich durch die Karte zu navigieren.

: Erhalte die Extras Tracker, Ghost, Vigilance und Cold-Blooded, um heimlich durch die Karte zu navigieren. Donatello : Sieh Operators durch Wände sowie Ausrüstung, Feld-Upgrades und Scorestreaks. Hacke feindliche Ausrüstung und Feld-Upgrades.

: Sieh Operators durch Wände sowie Ausrüstung, Feld-Upgrades und Scorestreaks. Hacke feindliche Ausrüstung und Feld-Upgrades. Michelangelo : Lässt eine Pizzaschachtel für dein Team fallen. Spieler, die ein Stück essen, verursachen für kurze Zeit doppelten Schaden. Füllt Munition und Ausrüstung auf.

: Lässt eine Pizzaschachtel für dein Team fallen. Spieler, die ein Stück essen, verursachen für kurze Zeit doppelten Schaden. Füllt Munition und Ausrüstung auf. Raphael: Unbegrenzt Shuriken.

Wer schon immer mit den legendären Waffen der Teenage Mutant Ninja Turtles auf Verbrecherjagd gehen wollte, darf sich freuen: Die ikonischen Katanas von Leonardo, Donatellos Bo-Stab, Raphaels Sais und Michelangelos Nunchaku stehen bereit, um Gegner stilvoll in die Schranken zu weisen. Als besonderes Extra gibt’s sogar ein Skateboard als Nahkampfwaffe – weil nichts mehr nach Turtles schreit als ein Trick auf vier Rollen mitten im Gefecht!

Los geht es am morgigen Donnerstag!