Crash Bandicoot 4: It‘s About Time – Das sind die PS5 Vorteile

Activision hat auf dem State of Play neue Gameplay-Szenen und die Vorteile der PS5 Version von Crash Bandicoot 4: It‘s About Time enthüllt, das jetzt im März erscheint.

Dazu gehören abermals anvisierte 60fps, native 4K Auflösung, verbessertes 3D-Audio, und natürlich die Features des DualSense Controller, die man wie folgt beschreibt:

„Der DualSense Wireless-Controller bietet Crash Bandicoot 4: It‘s About Time ein völlig neues Niveau von Immersion und macht es zum greifbarsten Crash-Erlebnis aller Zeiten. Dank der adaptiven Trigger des Controllers fühlt ihr den Wumms von Neo Cortex‘ DNA-veränderndem Blaster, den Grip von Tawnas Enterhaken sowie die Power von Crashs Jetboard und spürt leibhaftig, wie Dingodile mit seiner Kanone Sachen ansaugt. Erlebt dynamisches und immersives Gameplay, egal ob ihr Piraten und TNT am salzigen Kai ausweicht oder durch den Schnee in der 11. Dimension stapft.“