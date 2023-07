Crash Team Rumble ein Flop? Producer über weitere Pläne

Entwickler Toys for Bob hat mit Crash Team Rumble ihr erstes Live-Game veröffentlicht, das sich gegen viele andere in dem Markt behaupten muss. Von einem übermäßigen Erfolg kann man bisher nicht sprechen, allerdings hält man an dem Titel fest und wird zusammen mit der Community entsprechende Änderungen vornehmen.

Seit dem Release hat man zahlreiches Wissen erlangt, wie Spieler mit Crash Team Rumble umgehen, was für Strategien sie verfolgen und wie einiges davon mit dem bisherigen Konzept kollidiert. Als erste Maßnahme stellt man daher einen Kalender mit kommenden Events bereit, anstatt nur eine simple Liste.

Limited Time Mode – Zap Trap

Weiterhin ist ab sofort der Limited Time Mode – Zap Trap verfügbar, der ähnlich wie der Main-Mode funktioniert, mit dem Unterschied, dass, wenn man sich innerhalb einer bestimmten Reichweite eines Teamkollegen befindet, wird ein Stromschlag erzeugt, der den Fein bewusstlos werden lässt, falls man ihn in der Nähe halten kann. Im Laufe dieses Wochenend-Events sind zudem einzigartige Belohnungen geplant, ebenso plant man in Zukunft mehr dieser Modi. bereitzustellen.

Ferner wird an der allgemeinen Qualität des Spiels gearbeitet, einschließlich der Performance, Balance-Änderungen und neuen Charakteren wie Ripper, der kürzlich hinzugefügt wurde. Dies ergänzt um eine neue Karte für mehr Abwechslung, mehr XP, Badges usw.

Zuvor wird es in den nächsten Wochen ein weiteres Update geben, das man „Midseason Update“ sieht. Dieses Update konzentriert sich hauptsächlich auf Fehlerbehebungen für Live-Probleme und darauf, die Events für die zweite Hälfte dieser Saison vorzubereiten.

Abschließend heißt es: