Crazy Taxi: World Tour schickt den Multiplayer im September in die Testphase

SEGA eröffnet die Anmeldung für den ersten Closed Network Test von „Crazy Taxi: World Tour“. Vom 11. bis 13. September könnt ihr zwei Multiplayer-Modi auf PC und Konsolen ausprobieren. Wer mitfahren will, kann sich bis zum 31. August auf der offiziellen Website registrieren.

Multiplayer im Fokus

Story-Inhalte und der Singleplayer-Modus bleiben im Test komplett außen vor. SEGA setzt voll auf die Netzwerkinfrastruktur und prüft Crossplay über alle unterstützten Plattformen hinweg. Das ist dringend nötig. Schlechte Server würden den gewohnten Arcade-Flow sofort killen. Zur Anmeldung geht es hier lang.

Zwei Spielmodi stehen zur Auswahl: In „Pickup Race“ schaufelt ihr als Taxifahrer gegen bis zu fünf andere Spieler Passagiere ein und sammelt Kohle auf Zeit. In „Cops ‚N‘ Cabbies“ tretet ihr in zwei Dreier-Teams gegeneinander an. Beide Modi lassen sich in Ranked-Matches oder in Custom-Lobbys mit eigenen Regeln spielen.

Reale Marken auf der West Coast Map

Spielbar sind zwei Karten, vier Charaktere und sechs Fahrzeuge inklusive Tuning-Optionen. Ein frischer Trailer zeigt die West Coast Map, auf der reale Marken wie IHOP oder Amoeba Music als Anlaufstellen eingebunden sind. Das fängt den Geist des Originals überraschend gut ein. Es wirkt vertraut.

Die Formel klingt auf dem Papier simpel, steht aber vor einer echten Hürde. Ein hektischer Arcade-Racer braucht präzise Steuerung und lückenlose Synchronisation. Wenn der Ping nicht stimmt, bringt das beste Drift-Gefühl nichts.

Der Fokus auf den Multiplayer zeigt, wohin SEGA mit dem Reboot will. Dass man die Server frühzeitig unter Last prüft, ist die einzig richtige Entscheidung. Das finale Spiel erscheint erst 2027 – bis dahin muss das technische Fundament bombenfest stehen.

Reichen euch zwei reine Multiplayer-Modi für den ersten Praxistest oder vermisst ihr im Netzwerk-Test jetzt schon das klassische Singleplayer-Chaos des Originals?