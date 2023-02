Creed: Rise To Glory – Championship Edition für PS VR2 angekündigt

Dies alles zusätzlich zu den Features, die bereits das Basisspiel Creed: Rise to Glory bietet, das mehrere Spielmodi, innovative Mechaniken wie Phantom-Nahkampftechnologie und Gegenangriffe in Zeitlupe, filmisches Boxen und mehr umfasst.

In wenigen Wochen kann man sich erneut die Boxhandschuhe von Adonis Creed überstreifen, dem Sohn des Schwergewichts-Champions Apollo Creed, um in die VR-Arena zu steigen, während man unter der Anleitung des legendären Rocky Balboa hart im Fitnessstudio trainiert.

Das Line-Up an PlayStation VR2 Spielen wächst um Creed: Rise To Glory – Championship Edition, ein weiterer Port, der am 04. April folgt. Zur Abwechslung kann man sich damit auf einen wirklich spannenden Titel freuen, der schon zuvor ein gute Figur machte.

