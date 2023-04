Creed: Rise to Glory jetzt mit neuen Inhalten für PS VR2 erhältlich

„Es war eine erstaunliche Reise, mit Partnern wie MGM und Michael B. Jordan zusammenzuarbeiten, und wir freuen uns, das Creed-Universum erneut zu besuchen und dies zur bisher besten Version zu machen“, sagte TQ Jefferson, Chief Product Officer bei Survios. „Mit den verbesserten technischen Features von PS VR2 hat sich CREED: RISE TO GLORY noch nie so fesselnd angefühlt. Ich habe ein paar Runden mit Adonis Creed im Spiel gespielt, und nachdem ich einige seiner charakteristischen Schläge auf der PS VR2 erhalten und seine unglaubliche Haptik erlebt habe, hoffe ich, dass die Fans genauso beeindruckt sein werden wie ich.“

Als Spieler schlüpft man in die Rolle von Adonis Creed, Sohn des Schwergewichts-Champions Apollo Creed, während man unter der Anleitung des legendären Rocky Balboa hart im Fitnessstudio trainieren geht. Runde für Runde kämpft man anschließend gegen ikonische Franchise-Charaktere in verschiedenen Arenen, um zu beweisen, dass man das Zeug dazu hat, ein wahrer Champion zu werden.

Die Neuauflage von Creed: Rise to Glory umfasst neue Charaktere und einen neuen Schauplatz, die direkt aus dem Film stammen. Das Spiel ist eine Weiterentwicklung und bringt die Spieler zurück in den Ring, diesmal mit einem frischen Paar Handschuhe. Hier tritt man gegen bekannte und unerwartete Konkurrenten an, um sein Boxvermächtnis in einem herzzerreißenden und filmischen Erlebnis zu etablieren.

Nach dem Erfolg auf dem ursprünglichen PS VR2-Headset wird der Schlagabtausch in Creed: Rise to Glory ab sofort auf der PS VR2 fortgesetzt. Der Titel wurde von CREED III inspiriert, bei der Michael B. Jordan Regie führte.

