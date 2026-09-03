Crimson Desert: Charting the Unknown DLC erscheint am 15. Oktober

Pearl Abyss schickt Kliff, Oongka und Damiane in „Charting the Unknown“ im Oktober zurück nach Pywel. Der neue Trailer vom State of Play zeigt echtes Gameplay auf der PS5 Pro und verspricht eine düstere Story-Erweiterung rund um die Hexen der Roten Wüste.

Die Vorbestellungen im PlayStation Store laufen ab sofort. Im Zentrum der neuen Geschichte stehen erneut Kliff, Oongka und Damiane. Die Drei suchen nach ihrer eigentlichen Bestimmung, während um sie herum ein neuer Konflikt ausbricht.

Das erwartet uns in Pywel

Der Trailer setzt auf eine spürbar düsterere Stimmung als das Hauptspiel. Die Hexen spüren eine dunkle Macht, die im Sand der Roten Wüste erwacht. Es geht um legendenumwobene Orte, an denen einst unzählige Krieger fielen. Kliff muss als Anführer erneut Vertrauen aufbauen, während das sogenannte „Grauen des Abgrunds“ erwacht.

Das Gameplay profitiert sichtbar von der PS5 Pro-Hardware. Die Weitsicht über die Wüstenlandschaften wirkt gestochen scharf, die Effekte bei den Kampfpassagen laufen flüssig. Inhaltlich fokussiert sich der Zusatzinhalt offenbar stark auf narrative Elemente und die Rückkehr in eine „angestammte Zeit“. Wie viel neue Fläche die Map am Ende tatsächlich bekommt, lässt der Trailer noch offen.

Pearl Abyss liefert mit der PS5 Pro-Präsentation optisch genau das ab, was Action-RPG-Fans sehen wollen. Ob die Geschichte um die Hexen und das Abgrund-Grauen abseits der gewohntermaßen wuchtigen Kämpfe spielerisch wirklich neue Akzente setzt, muss sich im Oktober zeigen.

Reicht euch die Aussicht auf mehr Story rund um Kliff und die Hexen für einen Direktkauf im Store, oder wartet ihr erst ab, wie groß das neue Wüstengebiet spielerisch wirklich ausfällt?