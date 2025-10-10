Crimson Desert – Combat-Revolution: Schwert, Magie & Mechs in Aktion

Auf den ersten Blick wirkt Crimson Desert wie ein typisches Fantasy-Action-RPG: Du steuerst Cliff, schwingst dein Schwert, setzt magische Kräfte ein und erledigst Gegner im offenen Spielgebiet. Doch hinter der Oberfläche steckt ein Kampfsystem, das viel mehr Tiefe bietet, als ein simpler Button-Masher vermuten lässt.

Schon die ersten Combos zeigen, dass Pearl Abyss hier etwas Eigenes ausprobiert: Ein kurzer Tastendruck lässt Cliff einen Vorstoß machen, kombiniert mit Leicht- und Schwerangriffen entsteht ein magisches Overhead-Slam, begleitet von beeindruckenden Partikeleffekten.

Und das ist nur der Anfang. Vom Bogenschuss, der in Matrix-artiger Zeitlupe endet, über Sprungzauber, die Cliff in die Luft katapultieren, bis hin zu absurd unterhaltsamen Wrestling-Moves – das Spiel belohnt Kreativität, wie eine Vorschau von IGN vermuten lässt.

Fighting-Game-Tiefe trifft offene Welt

Im Gespräch mit dem Entwicklerteam wurde schnell klar: Inspiration für das Kampfsystem kam überraschend aus klassischen Arcade-Fighting-Games wie Samurai Showdown oder King of Fighters. Die Idee war nie, ein reines Beat-’em-up zu bauen, sondern den Spielern das Gefühl zu geben, jede Aktion zählt. Jede Bewegung erzeugt Impact – hörbar, spürbar, visuell eindrucksvoll.

Die offene Welt von Crimson Desert erweitert die Möglichkeiten noch einmal. Elementare Reaktionen wie brennendes Holz oder leitendes Wasser lassen Umgebungen taktisch einbeziehen, ohne dass Spieler gezwungen werden, dies zu tun. Cliff bleibt flexibel: Magie, Waffen, Skills und Reittiere bieten eine ständig wachsende Palette an Optionen. Ob Pferd, Raptor oder Drache, jeder Kampf kann sich völlig unterschiedlich anfühlen.

Wenn High Fantasy auf Mech trifft

Spätestens, wenn Cliff in einen von Zwergen gebauten Battle-Mech steigt, zeigt Crimson Desert, wie unkonventionell das Kampfsystem ist. Maschinengewehr, Raketen, EMP-Angriffe – das fühlt sich eher wie ein Belohnungsspike an, nicht wie eine Standardwaffe. Alles ist im Power-Curve-Design eingebettet und übertreiben geht nicht, aber der Moment des Kontrollverlusts auf Seiten der Gegner bleibt ein absolutes Highlight.

Wer sich die Zeit nimmt, Cliff zu meistern, erlebt mehr Tiefe und Freiheit als in vielen klassischen RPGs. Das Kampfsystem ist eine Mischung aus Strategie, Reflexen und purem Spaß, und genau diese Mischung macht den Reiz von Crimson Desert aus.

Crimson Desert bricht mit Konventionen, verzichtet auf starre Attacken, Rhythmuszwänge und Pflichtkombos. Stattdessen ein System, das den Spieler ermutigt, kreativ zu sein und immer wieder neue Wege im Kampf auszuprobieren. Wer auf offene Welten und tiefgreifendes Kampfsystem steht, sollte Cliffs Abenteuer genau beobachten.