Crimson Desert: Day-One-Patch 1.00.02 liefert Performance-Fixes und Balancing

Pearl Abyss veröffentlicht zum Verkaufsstart von „Crimson Desert“ den Patch 1.00.02. Das Update adressiert kritische Stabilitätsprobleme, optimiert die Boss-Kämpfe und schaltet zentrale Komfort-Funktionen für PC und Konsolen frei.

Der Patch für „Crimson Desert“ wird gestaffelt ausgerollt. Während PC-Spieler und PlayStation-User seit dem 20. März um 01:00 UTC Zugriff auf die Version 1.00.02 haben, müssen Spieler auf Xbox, im Mac App Store und Nutzer der Disc-Version (PlayStation-Patch-Teilung) mit Verzögerungen rechnen. Für die PlayStation erscheint das Update in zwei Etappen (1.00.01 und 1.00.02), wobei erstere bereits verfügbar ist.

Nachbesserungen bei Kampfsystem und Bossen

Die Entwickler haben massiv am Balancing geschraubt. Besonders auffällig ist die Entschärfung des Bären-Gegners: Dessen Instant-Kill-Attacke wurde entfernt und der Gesamtschaden reduziert. Weitere Anpassungen betreffen:

Boss-Mechaniken: Bei Tenebrum (Kapitel 4) entfällt nach einem Ableben die Wiederholung der Puzzle-Sektion.

Bei Tenebrum (Kapitel 4) entfällt nach einem Ableben die Wiederholung der Puzzle-Sektion. Reed Devil: Die Kampfbalance wurde optimiert, zudem wurden Fehler behoben, bei denen Bosse Spieler während der Revive-Animation angriffen.

Die Kampfbalance wurde optimiert, zudem wurden Fehler behoben, bei denen Bosse Spieler während der Revive-Animation angriffen. Skill-System: Die „Watch and Learn“-Mechanik wurde intuitiver gestaltet. Kliff, Damiane und Oongka erhalten neue Finishing-Moves respektive Follow-up-Attacken.

Technische Optimierung und UI

Neben der obligatorischen Stabilisierung der Framerate auf Konsolen und PC wurden spezifische Fehler im Greymane-Söldner-System korrigiert, bei denen Gefährten nicht korrekt in der Liste angezeigt wurden. Das UI-Menü trennt nun Skill-Beschreibungen strikt nach Waffentypen, um die Übersicht im komplexen Fähigkeiten-Baum zu verbessern. Auch die Lokalisierung und die Lippensynchronität der NPCs wurden für den globalen Launch finalisiert.

Der Day-One-Patch ist bei „Crimson Desert“ kein optionales Extra, sondern eine technische Notwendigkeit. Die Entfernung von Instant-Kills und die Verkürzung von Boss-Wegen deuten darauf hin, dass das interne Playtesting bis kurz vor knapp lief.

Dass Xbox-Spieler zum Start potenziell auf eine ältere Version zugreifen, ist ärgerlich, aber aufgrund der Zertifizierungsprozesse bei Microsoft ein bekanntes Phänomen. Für PC-Spieler gilt: Die Performance-Optimierungen sind angesichts der hohen Hardware-Anforderungen der proprietären Engine essenziell.

Ob der Patch die teils harten Kritiken ausmerzen kann, wird man in den kommenden Tagen sehen. Die Spielerzahlen in Streams und auf Twitch gingen zum Launch jedenfalls durch die Decke.