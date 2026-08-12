Crimson Desert: Erster DLC soll noch 2026 erscheinen, Nachfolger sicher?

Pearl Abyss schaltet nach sechs Millionen verkauften Einheiten von „Crimson Desert“ den nächsten Gang ein. Der erste kostenpflichtige DLC für das Open-World-Epos soll noch in diesem Jahr auf den Markt kommen.

DLCs und Plattform-Erweiterungen im Anflug

Im aktuellen Geschäftsbericht für 2026 lässt der Entwickler Pearl Abyss die Katze aus dem Sack. Der erste DLC für „Crimson Desert“ ist bereits in Arbeit und soll das Spiel um ganz neue Spielerfahrungen, Regionen und Charaktere erweitern. Details zum genauen Releasetermin, dem Preis und dem genauen Aufbau der Erweiterung folgen im Laufe des dritten Quartals. Das bedeutet: Bis spätestens Ende September wissen wir mehr.

Das Ganze ist aber erst der Anfang einer langfristigen Strategie. Pearl Abyss sieht in der Welt von Pywel eine Marke mit riesigem Potenzial und plant, das Spiel über Jahre hinweg mit neuen Inhalten frisch zu halten. Kurze Pause zum Durchatmen. Denn neben Zusatzinhalten stehen auch Plattform-Erweiterungen ganz oben auf der Agenda der Koreastudie. Man arbeitet aktiv daran, das Hauptspiel auf die Nintendo Switch 2 zu bringen, ohne dabei Abstriche beim Kernerlebnis zu machen.

Was das für uns bedeutet

Nach über sechs Millionen verkauften Exemplaren zeigt Pearl Abyss, dass sie das Spiel keineswegs aufgeben oder bloß mit kleinen Updates abspeisen wollen. Die Ankündigung von Erweiterungen und neuen Plattformen ist genau das Signal, das die Community nach den letzten, eher überschaubaren Patches gebraucht hat.

Der Schritt auf eine neue Konsole wie die Switch 2 könnte zudem eine ganz neue Welle an Spielern in die Welt von Pywel spülen. Ob die Hardware der Switch 2 das mächtige Open-World-Spektakel flüssig stemmen kann, steht allerdings auf einem anderen Blatt.

Erste DLCs noch dieses Jahr und eine geplante Switch 2-Version klingen nach einem starken Fahrplan. Die Skepsis bezüglich der technischen Umsetzung auf Nintendos neuer Konsole bleibt vorerst berechtigt. Wenn Pearl Abyss im dritten Quartal beim DLC-Preis und Inhalt fair liefert, sieht die Zukunft für Crimson Desert extrem gut aus.