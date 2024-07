Crimson Desert erstmals auf der Gamescom in Köln spielbar

Die Geschichte von „Crimson Desert“ dreht sich um eine Gruppe von Söldnern, die in den rauen und unbarmherzigen Landen von Pywel um ihr Überleben kämpfen. In dieser Welt, geprägt von Krieg und Chaos, sind Loyalitäten fragil und jeder kämpft für sich selbst. Spieler schlüpfen in die Rolle eines Söldners und erleben hautnah die Brutalität dieser Welt.

What do you think?