Crimson Desert: Große Sorge um die PS5- und Xbox-Versionen

Pearl Abyss spielt drei Tage vor dem Launch von „Crimson Desert“ ein gefährliches Spiel mit unserem Vertrauen. Während die PC-Anforderungen noch für Optimismus gesorgt haben, hüllt sich der Entwickler bezüglich der Performance auf der Standard-PS5 und der Xbox Series S|X in tiefes Schweigen.

Bisher durften wir „Crimson Desert“ fast ausschließlich in der High-End-Pracht auf dem PC oder zuletzt auf der PS5 Pro bewundern. Dass Digital Foundry für ihre Analyse sogar eine spezielle Konsole mit vorinstalliertem Spiel geschickt bekam, anstatt einen herkömmlichen Review-Code zu erhalten, hinterlässt einen faden Beigeschmack – angeblich, weil der Code noch nicht im PSN sei.

Die Begründung, dass die DRM-Server für die Basis-Konsolen noch offline seien, wirkt vor diesem Hintergrund zunehmend wie eine billige Ausrede, um direktes Gameplay der Standard-Hardware bis zur letzten Sekunde zu verhindern. Ein Day-One-Patch soll es nun richten, doch das riecht verdammt nach Schadensbegrenzung.

Ein Déjà-vu, das niemandem gefällt

In der Community werden die Rufe nach Transparenz immer lauter, und der Vergleich mit dem technischen Desaster von „Cyberpunk 2077“ auf den Last-Gen-Konsolen macht bereits die Runde. Wenn ein Entwickler so kurz vor dem Release den Zugang zur Basisversion derart restriktiv handhabt, schrillen bei uns Gamern alle Alarmsirenen.

Über 3 Millionen Wishlists auf Steam zeigen zwar das enorme Interesse an der Open-World und dem wuchtigen Kampfsystem, aber die Konsolenspieler fühlen sich zu Recht wie Kunden zweiter Klasse. Es ist ein gewaltiges Warnsignal, wenn die Hardware, die bei den meisten von uns im Wohnzimmer steht, schlichtweg nicht gezeigt wird.

Ein User auf Reddit sagt es ganz offenn: „Erinnert ihr euch noch daran, als die Entwickler schworen, dass wir vor der Veröffentlichung Infos zu den Standardkonsolen bekommen würden, und die Spieler im Grunde nur jammern? Wer weiß, vielleicht läuft es ja gut, aber die Tatsache, dass sie alles daran setzen, bis nach der Veröffentlichung zu warten, sagt uns einfach, dass es wahrscheinlich beschissen laufen wird.“

So sehr sich viele auf die düstere Welt von Pywel gefreut haben, die Vorfreude ist gerade massiv eingebrochen. Ein Spiel, das nur auf der PSS Pro-Hardware glänzen darf, hat oft etwas zu verbergen. Wenn ihr nicht gerade auf einem High-End-PC oder der neuen PS5 Pro zockt, solltet ihr die ersten echten Technik-Checks am 19. März abwarten.

Würdet ihr Crimson Desert blind vorbestellen, ohne zu wissen, wie es auf eurer Standard-Konsole läuft, oder wartet ihr lieber die ersten Day-One-Berichte ab?