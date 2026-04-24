Crimson Desert: Hotfix 1.04.02 mit PSSR-Fix und PS5 Pro verfügbar

Pearl Abyss reagiert mit dem Update 1.04.02 für „Crimson Desert“ auf fehlerhafte Menü-Anzeigen, Probleme bei der Schwierigkeitsgrad-Zuweisung und spezifische Grafikfehler auf der PS5 Pro.

Der Hotfix 1.04.02 behebt primär Fehler in der Benutzeroberfläche sowie kritische Bugs beim Speichersystem und ist ab sofort für PC sowie PlayStation verfügbar, während Xbox- und Mac-Nutzer noch auf den Rollout warten. Das Update korrigiert unter anderem einen Bug, der beim Neustart des Spiels fälschlicherweise vordefinierte Schwierigkeitsgrade überschrieb, sofern bereits andere Spielstände existierten.

Fokus auf UI-Stabilität und Hardware-Optimierung

Ein wesentlicher Teil des Patches widmet sich der Barrierefreiheit und der korrekten Darstellung von Menüs. Die Optionen für die minimale Schriftgröße und Untertitel greifen nun unmittelbar ohne Neustart. Zudem wurden Eingabefehler bei der Nutzung von Tastatur und Maus im HDR-Modus korrigiert.

Besitzer einer PS5 Pro erhalten eine spezifische Korrektur für das Upscaling-Feature PSSR . Hier kam es bei aktivierter Bildschärfe-Option bisher zu instabilen Helligkeitsschwankungen, die jetzt beseitigt wurden. Dies ist ein klassisches Beispiel für die Kinderkrankheiten neuer Upscaling-Technologien, bei denen Post-Processing-Effekte oft mit den Luminanzwerten kollidieren.

Rückwirkende Anpassungen und Quality of Life

Interessanterweise listet das Studio auch Änderungen auf, die faktisch bereits seit Version 1.04.00 im Spiel sind, nun aber explizit kommuniziert werden:

Charakter-Mobilität: Die Bewegungsgeschwindigkeit wurde leicht angehoben, was das Backtracking in den weitläufigen Arealen beschleunigt.

Die Bewegungsgeschwindigkeit wurde leicht angehoben, was das Backtracking in den weitläufigen Arealen beschleunigt. Camp-Management: Möbel in eurem Haus werden bei Camperweiterungen oder dem Umzug nach Pailune nicht mehr automatisch ins Inventar zwangsevakuiert, sondern bleiben platziert.

Möbel in eurem Haus werden bei Camperweiterungen oder dem Umzug nach Pailune nicht mehr automatisch ins Inventar zwangsevakuiert, sondern bleiben platziert. Handel: Carl im Graumähnen-Camp fungiert nun als Beitragsladen, was die Progressions-Loop innerhalb der Basis stärkt.

Die Korrektur der Lokalisierungsfehler über alle Sprachen hinweg deutet auf eine Überarbeitung der Text-Datenbanken hin. Für Spieler bedeutet das Update vor allem weniger Frust im Camp-Management und eine verlässlichere Spielerfahrung, da der Schwierigkeitsgrad-Bug den Spielfluss massiv stören konnte.

Wichtiger Hinweis zum Hausbau: Falls ihr die Hausstruktur im „Wohnen“-Modus direkt verändert, landen Möbel weiterhin im Inventar. Nur beim reinen Umzug oder der Erweiterung bleibt die Einrichtung nun stehen.

Version 1.04.02 ist ein notwendiger Wartungspatch. Besonders der PSSR-Fix für die PS5 Pro zeigt, dass die Optimierung für Sonys Mid-Gen-Refresh noch im Gange ist. Dass der Schwierigkeitsgrad-Bug behoben wurde, ist für die Integrität der Spielstände essenziell. Wer auf Xbox oder Mac spielt, muss sich noch gedulden – hier verzögert sich die Zertifizierung offenbar um einige Tage.