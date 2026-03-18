Crimson Desert im Review-Check: Open-World-Gigant mit Ecken und Kanten

Pearl Abyss veröffentlicht „Crimson Desert“ am 19. März 2026 für PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S sowie PC. Erste internationale Testberichte zeichnen das Bild eines technisch beeindruckenden Open-World-Titels, der seine Stärken jedoch hinter einer sperrigen Bedienung und erzählerischen Schwächen verbirgt.

In unserem Review-Check fassen wir zusammen, wie sich „Crimson Desert” bisher schlägt, um einen ungefähren Eindruck zu gewinnen. Warum dieser Eindruck nicht final ist, verraten wir am Ende.

Enorme Spielwelt mit Fokus auf Interaktion

Die Fachpresse ist sich weitgehend einig: Die von Pearl Abyss erschaffene Welt „Pywel“ setzt neue Maßstäbe in Sachen Umfang und Detailgrad. Philipp Rüegg vom Digitec Magazine bezeichnet das Spiel als Inbegriff einer Open World, in der man sich komplett verlieren kann. Ähnlich äußert sich The Nerd Stash, die das Weltdesign auf eine Stufe mit den Produktionen von Rockstar Games heben.

Hinter der grafischen Fassade steckt ein komplexes Geflecht aus Systemen. DualShockers berichtet von einer Spielzeit von über 100 Stunden, ohne alles gesehen zu haben, ergänzt durch eine enorme Anzahl an Rätseln. Auch die Interaktivität der Welt wird hervorgehoben, wobei GRYOnline Parallelen zu „Tears of the Kingdom“ und „Elden Ring“ zieht. IGN Deutschland sagt es ganz deutlich: „Dieses Spiel will zu viel und verliert dabei den Fokus.“

Anspruchsvolle Kämpfe und technische Defizite

Während die Optik und die Musik fast durchgehend gelobt werden, gibt es bei der spielerischen Umsetzung deutliche Kritikpunkte. Das Kampfsystem gilt als experimentell und fordernd. Gamers Heroes spricht sogar davon, dass „Crimson Desert“ mit seinen Bosskämpfen den Schwierigkeitsstandard von „Dark Souls“ abgelöst habe.

Die Kehrseite dieser Komplexität ist die Zugänglichkeit. Mehrere Reviewer, darunter The GameSlayer und VG247, kritisieren eine „mühsame“ Einarbeitungszeit und ein überladenes Interface. Andere warnen explizit vor dem schlecht gestalteten UI und dem Inventarsystem. Zudem berichtet Loot Level Chill von Bugs und einer teils spielerunfreundlichen Struktur, die aus der monumentalen Ambition des Projekts resultiert.

Erzählung und Struktur in der Kritik

Trotz der hohen Durchschnittswertungen (OpenCritic: 84) bleibt die Narrative hinter den Erwartungen zurück. DayOne bezeichnet den Plot als mittelmäßig und das Writing als fad. Digital Spy ergänzt, dass die Welt und der Sandbox-Charakter die langweiligen Charaktere und die generische Story gerade noch so überschatten können. Game8 merkt an, dass der Erzählung anfangs die Richtung fehlt und Handlungsstränge unzusammenhängend wirken können. Einzig die Geduld der Spieler scheint hier der Schlüssel zu sein, da das Spiel seine Qualitäten erst nach einer langen Anlaufzeit offenbart.

Die aktuelle Review-Lage basiert laut vorliegenden Daten offenbar auf der PC-Version. Auf Metacritic fehlen zum aktuellen Zeitpunkt noch dedizierte Wertungen für die PlayStation 5-Fassung. Wer auf dem PC spielt, erhält laut DayOne ein visuell herausragendes Erlebnis, muss sich aber auf „Rough Edges“ – also technische Unsauberkeiten – einstellen. „Crimson Desert“ scheint damit ein Spiel für Enthusiasten zu sein, die bereit sind, sich durch sperrige Menüs zu kämpfen, um ein Maximum an spielerischer Freiheit zu erhalten. Gelegenheitsspieler könnten angesichts der vorliegenden Meinungen überfordert sein.