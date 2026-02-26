Crimson Desert: Neue Einblicke in die Stimmen hinter den Figuren

Pearl Abyss hat ein neues Behind-the-Scenes-Video zu Crimson Desert veröffentlicht. Darin sprechen Alec Newman, Stewart Scudamore und Rebecca Hanssen über ihre Arbeit an Kliff, Oongka und Damiane – und liefern mehr als nur PR-Floskeln.

Das Material ist spannend, weil Crimson Desert als storygetriebenes Action-RPG stark von seinen Figuren lebt. Wer hier nur generische Fantasy-Stimmen erwartet, dürfte nach dem Video zumindest differenzierter hinschauen.

Die Körperlichkeit entscheidet über Glaubwürdigkeit im Gefecht

Alec Newman beschreibt Kliff als stoisch, loyal und mit klarem moralischem Kompass ausgestattet. „Er weiß, was richtig und was falsch ist“, sagt Newman im Video. Das klingt zunächst nach Standard-Fantasy-Protagonist. Interessanter wird es, wenn er über die Aufnahmen der Kampfszenen spricht. Das Studio ließ ihn wiederholt frei improvisieren, während er passende Kampflaute entwickelte. Newman betont, dass er selbst Erfahrung mit Breitschwertern und historischen Waffen hat, was ihm einen physischen Zugang zur Rolle verschafft habe.

Gerade bei actionlastigen Spielen entscheidet diese Körperlichkeit darüber, ob Treffer wuchtig wirken oder nach Tonarchiv klingen. Wenn Crimson Desert im fertigen Spiel diese Energie transportiert, profitiert vor allem die Immersion in Gefechten. Ob das im finalen Mix genauso roh bleibt, muss sich zeigen.

Ein Ork mit Philosophie statt Klischee-Gebrüll

Stewart Scudamore hatte bei Oongka zunächst das klassische Bild im Kopf: bombastisch, brutal, laut. Laut eigener Aussage überraschte ihn jedoch die Ausrichtung der Figur. Oongka sei ein Nomadenkrieger mit philosophischer Ader, gebildet und welterfahren. Selbst die Grunzlaute seien nicht beliebig, sondern mit Nuancen versehen.

Das klingt nach einem Bruch mit Fantasy-Klischees. Man wird sehen, ob das Writing im Spiel diese Mehrschichtigkeit auch trägt. Ein differenziert gesprochener Charakter hilft wenig, wenn die Dialogtexte eindimensional bleiben. Das Video deutet zumindest an, dass das Team an solchen Details arbeitet.

Damiane verkörpert Überzeugung ohne Kompromisse

Rebecca Hanssen beschreibt Damiane als bodenständig, dickköpfig und kompromisslos in ihren Überzeugungen. „Sie steht für das ein, woran sie glaubt, egal wer ihr etwas anderes sagt.“ Interessant ist, dass Hanssen selbst eher konfliktscheu sei und bewusst diese gegenteilige Facette auslebte. Das zeigt, wie stark Synchronarbeit vom Kontrast zwischen Darsteller und Figur profitieren kann. Gerade bei Nebenfiguren entscheidet die stimmliche Präsenz darüber, ob sie im Gedächtnis bleiben oder im Quest-Log verschwinden.

Das neue Video zu Crimson Desert liefert solide Einblicke in den kreativen Prozess hinter den Stimmen. Positiv fällt auf, dass die Sprecher konkret über Technik, Nuancen und physische Aspekte sprechen, statt nur Atmosphäre zu beschwören. Das deutet auf einen ambitionierten Produktionsansatz hin.

Wenn Writing, Animation und Sounddesign am Ende sauber zusammenspielen, kann Crimson Desert erzählerisch profitieren. Wenn nicht, verpufft selbst die engagierteste Studioarbeit. Das fertige Spiel muss zeigen, ob die Emotionen aus dem Aufnahmeraum auch im Controller ankommen.