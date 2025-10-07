Video

Crimson Desert: Neues Gameplay zeigt Magie, Mobilität und einen verfluchten Ritter

Crimson Desert erscheint am 19. März 2026. Neues Gameplay zeigt Kliffs Fähigkeiten, magische Kombinationen und einen spektakulären Bosskampf.

Pearl Abyss hat den Release-Termin für Crimson Desert auf den 19. März 2026 datiert. Begleitend zeigt neues Gameplay-Material von IGN, wie vielseitig das Action-RPG geworden ist. Protagonist Kliff kämpft sich diesmal durch eine Burgbelagerung, nutzt seinen Greifhaken für akrobatische Sprünge und kombiniert magische Elemente wie Eis mit Waffen für spektakuläre Angriffe.

Auch die Speerwaffe kehrt mit kraftvollen Stoßattacken zurück, während Bossgegner Fontaine, der Verfluchte Ritter, mit einem geisterhaften Schild beeindruckt – ein Relikt, das nach dem Sieg selbst genutzt werden kann.

Crimson Desert erscheint für PS5, Xbox Series X/S und PC.

