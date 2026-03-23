Crimson Desert: Patch 1.00.03 liefert massive Upgrades auf PS5 & Xbox

Pearl Abyss liefert mit dem neuesten Update für „Crimson Desert“ gezielte Verbesserungen für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Neben einem neuen 120Hz-Modus adressiert der Patch kritische Stabilitätsprobleme und optimiert die Controller-Abfrage für ein direkteres Spielgefühl.

Der Patch 1.00.03 ist im Laufe des Tages für die PS5 verfügbar; die Xbox-Version folgt zeitnah. Während der Fokus der letzten Tage stark auf der PC-Performance lag, stehen dieses Mal technische Stellschrauben der Konsolenfassungen im Mittelpunkt, um die teils unruhige Bildrate und Eingabeverzögerung zu glätten.

Technik-Upgrade: 120Hz-Modus und VRR-Support

Die wichtigste Neuerung für Besitzer moderner Displays ist der 120Hz-Toggle in den Systemeinstellungen.

Funktionsweise: Der Modus dient primär als „Container“, um den Balanced-Modus (Ziel: 40 FPS) sauberer darzustellen. Ohne 120Hz-Ausgabe kam es hier zuvor oft zu unschönem Judder (Ruckeln).

Der Modus dient primär als „Container“, um den Balanced-Modus (Ziel: 40 FPS) sauberer darzustellen. Ohne 120Hz-Ausgabe kam es hier zuvor oft zu unschönem Judder (Ruckeln). Vorteil: In Kombination mit VRR (Variable Refresh Rate) ermöglicht dieser Modus nun eine flüssigere Wahrnehmung, auch wenn die 60 FPS in grafisch aufwendigen Gebieten nicht stabil gehalten werden können.

Ein spezifischer Fehler auf der PS5, der das Spiel beim Öffnen der Weltkarte reproduzierbar zum Absturz bringen konnte, wurde behoben. Zudem wurde die Erkennung der Videoeinstellungen korrigiert: Zuvor wurden gewählte Auflösungen und Upscaling-Optionen nach einem Neustart der Konsole oft wieder auf die Standardwerte zurückgesetzt.

Optimierte Controller-Steuerung

Die allgemeine Reaktionsfähigkeit (Responsiveness) wurde plattformübergreifend verbessert. Das betrifft vor allem:

Interaktions-UI: Das Einblenden von Prompts beim Plündern oder Ansprechen von NPCs erfolgt nun schneller.

Das Einblenden von Prompts beim Plündern oder Ansprechen von NPCs erfolgt nun schneller. Sprung-Eingaben: Die Verzögerung zwischen Tastendruck und Aktion des Charakters wurde spürbar reduziert.

Die Verzögerung zwischen Tastendruck und Aktion des Charakters wurde spürbar reduziert. Quick-Slots: Das Ausrüstungssystem wurde logischer gestaltet. Das erneute Auswählen eines bereits aktiven Gegenstands im Ringmenü verstaut diesen jetzt direkt, was den Spielfluss in hektischen Kämpfen beruhigt.

Komfort in der Open World

Für Konsolenspieler, die Pywel mit dem Gamepad erkunden, gibt es signifikante Erleichterungen beim Ressourcen-Sammeln:

Automatisches Aufspüren: Erze und Sammelobjekte werden nun automatisch markiert, wenn man sich ihnen nähert (8m bei Erzen, 2m bei Werkzeugen), ohne dass man manuell suchen muss.

Erze und Sammelobjekte werden nun automatisch markiert, wenn man sich ihnen nähert (8m bei Erzen, 2m bei Werkzeugen), ohne dass man manuell suchen muss. Logging-Vereinfachung: Bäume können nun mit normalen Schlägen gefällt werden. Das zuvor fummelige manuelle Zielen mit dem Cursor entfällt.

Bäume können nun mit normalen Schlägen gefällt werden. Das zuvor fummelige manuelle Zielen mit dem Cursor entfällt. Pferde-KI: Das Rufen des Reittiers ist effektiver; das Pferd nähert sich dem Spieler nun direkter an.

Pearl Abyss beseitigt mit dem 120Hz-Support und den Fixes für den Karten-Crash die größten technischen Stolpersteine der Launch-Woche und löst gleichzeitig das vorherige Versprechen der schnellen Abhilfe ein. Der Fokus auf die „Responsiveness“ der Steuerung ist der richtige Schritt, da Crimson Desert auf Konsolen zuvor oft mit einem spürbaren „Weight“-Gefühl (Input-Lag) zu kämpfen hatte. Wer eine Xbox besitzt, muss sich zwar noch kurz gedulden, erhält dann aber ein deutlich runderes Paket als zum Release.

Die vollständigen Patch-Notes hat der Entwickler auf der offiziellen Webseite veröffentlicht.