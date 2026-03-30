Crimson Desert: Patch 1.01.00 hievt Open-World-RPG auf „Sehr Positiv“

Pearl Abyss bügelt die technischen Schnitzer zum Launch von „Crimson Desert“ in Rekordzeit aus und gewinnt mit dem neuesten Update das Vertrauen der Community zurück. Dank gezielter Fixes an Steuerung und Boss-Balancing klettern die Bewertungen nach einem holprigen Start massiv nach oben.

Der neueste Patch 1.01.00 hat die Steam-Bewertungen von „Crimson Desert“ von „Ausgeglichen“ auf „Sehr Positiv“ gedreht. Damit reagiert Entwickler Pearl Abyss ungewöhnlich schnell auf die Kritikpunkte, die zum Release für Ernüchterung gesorgt hatten.

Die Wende nach dem Technik-Chaos

Zum Launch litt das ambitionierte RPG unter einer Identitätskrise: Beeindruckende Grafik traf auf frustrierendes Gameplay. Vor allem die unnatürlich harten Bosskämpfe und eine Steuerung, die sich oft eher wie ein Kampf gegen das Interface als gegen Monster anfühlte, drückten die Stimmung.

Mit dem aktuellen Update zeigt das Studio jedoch, dass es zuhört. Die technischen Fehler wurden minimiert und der Spielfluss fühlt sich laut Berichten nun deutlich runder an. Dass die Steam-Kurve so steil nach oben geht, liegt vor allem daran, dass der Kern des Spiels – die riesige Welt und das Erkundungssystem – von Anfang an Potenzial hatte, das jetzt erst richtig atmen kann.

Es ist selten, dass ein Spiel innerhalb so kurzer Zeit einen derartigen Umschwung auf Steam erlebt, doch die Community honoriert hier sichtlich mehr als nur einfache Bugfixes. Das gezielte Re-Balancing hat die einstigen Frustmomente bei den Bossen entschärft, ohne den spielerischen Anspruch komplett zu opfern, während die spürbar verbesserte Stabilität in den weitläufigen Arealen den technischen Gesamteindruck massiv aufwertet.

Dieser Aufwärtstrend spiegelt sich mittlerweile auch deutlich außerhalb von Steam wider: im PlayStation Store ist der User-Score auf eine starke 4,2 geklettert, was zeigt, dass die vorgenommenen Korrekturen bei der breiten Masse genau ins Schwarze getroffen haben.

Ein später Anwärter auf den Thron?

Pearl Abyss hat den Karren gerade noch rechtzeitig aus dem Dreck gezogen. Auch wenn die Story von der Community (und dem Studio selbst) weiterhin als eher schwächerer Teil des Gesamtpakets gesehen wird, rückt das Gameplay jetzt so weit in den Vordergrund, dass „Crimson Desert“ wieder ernsthaft im Gespräch für die „Game of the Year“-Saison 2026 landet. Wer das Spiel wegen der negativen Launch-Berichte gemieden hat, findet jetzt den technisch soliden Einstieg vor, den wir uns im Vorfeld erhofft hatten.

Der Comeback-Hype scheint gerechtfertigt, da die Verbesserungen direkt das Spielgefühl betreffen. „Crimson Desert“ ist zwar kein perfektes Meisterwerk geworden, aber es ist jetzt genau das technisch beeindruckende Action-RPG, das der Trailer-Hype versprochen hat.