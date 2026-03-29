Crimson Desert: Patch 1.01.00 liefert 5 neue Mounts, 4K Output und verkürzte Ladezeiten

Das nächste große Update für „Crimson Desert“ nach dem Launch ist da. Version 1.01.00 bringt fünf zusätzliche reitbare Reittiere, beschleunigt das Fast-Travel-System und überarbeitet die oft kritisierte Bewegungssteuerung von Protagonist Kliff und seinem Pferd.

Entwickler Pearl Abyss reagiert mit Patch 1.01.00 auf das Feedback der Community. Neben neuen Inhalten wie den Mounts und zusätzlichen Truhen in der Spielwelt von „Crimson Desert“ Pywel liegt der Fokus auf „Quality of Life“-Verbesserungen. Besonders die Ladezeiten beim Reisen über die Abgrundspuren (Abyss Traces) und nach dem Bildschirmtod wurden optimiert. PlayStation-Nutzer erhalten zudem eine dedizierte 4K-Option für ein schärferes Bild.

Mehr Mobilität: Mounts und Steuerung im Fokus

Die auffälligste Neuerung sind die fünf neuen Mounts, die Spieler unter bestimmten Bedingungen freischalten können. Da Pearl Abyss diese als Belohnungen für Quests oder Entdeckungen eingestuft hat, müssen Spieler die genauen Fundorte selbst in Pywel aufspüren.

Parallel dazu wurde die Steuerung grundlegend angepasst. Bisher war das Lauftempo oft inkonsistent; nun bleibt der Sprint-Status erhalten, ohne dass die Taste dauerhaft gedrückt werden muss. Auch die Manövrierbarkeit auf engem Raum wurde durch eine verbesserte Dreh-Reaktionszeit von Kliff erhöht.

Handwerk und Inventar optimiert

Für Spieler, die viel Zeit mit dem Crafting verbringen, liefert das Update die „Make Now“-Funktion. Damit lassen sich Rezepte sofort umsetzen, ohne mühsam einzelne Zutaten manuell in die Slots ziehen zu müssen.

Refinement Tokens: Neue Items ermöglichen das Aufwerten von Ausrüstung bis Stufe 4, ohne dass weitere Materialien verbraucht werden.

Neue Items ermöglichen das Aufwerten von Ausrüstung bis Stufe 4, ohne dass weitere Materialien verbraucht werden. Sammel-Optimierung: Der Bergbau-Bohrer und die Motorsäge sammeln Ressourcen nun sofort ein, statt sie nur auf den Boden fallen zu lassen.

Der Bergbau-Bohrer und die Motorsäge sammeln Ressourcen nun sofort ein, statt sie nur auf den Boden fallen zu lassen. Lagerung: Eine neue Tastenkombination (Shift+Rechtsklick / Quadrat / X) verschiebt markierte Items direkt ins Lager.

Auf der PlayStation 5 wurde zusätzlich eine „Fixed 4K Output“-Option hinzugefügt. Diese erzwingt eine 4K-Ausgabe, was laut Patchnotes auch auf der Standard-PS5 im Performance-Modus durch FSR-Upscaling für ein deutlich ruhigeres und schärferes Bild sorgt. PC-Spieler mit Nvidia-Hardware profitieren von einem Update auf das DLSS-RR Preset E, was Geisterbilder bei transparenten Texturen wie Haaren oder Wasserfällen minimieren soll.

Der Patch ist kein bloßes Bugfixing, sondern ein notwendiges Nachjustieren der Spielmechanik. Die Reduzierung der Ladezeiten ist bei einer Open World dieser Größe essenziell für den Spielfluss. Dass Pearl Abyss die „Aerial Stab“-Mechanik (Luftstich) angepasst hat, zeigt zudem, dass sie Exploits im Movement auf dem Schirm haben: Die Fähigkeit verbraucht nun bei wiederholter Nutzung progressiv mehr Ausdauer, was das „Fliegen“ durch Spamming unterbindet, aber den taktischen Nutzen im Kampf erhält.