Crimson Desert: Patch 1.02.00 räumt das Greymane-Abenteuer auf und liefert PS5 Pro Upgrade

Das neue Update für das Greymane-Epos liefert in „Crimson Desert“ die lang ersehnte Speichererweiterung auf bis zu 1000 Slots und gibt Spielern mit der „Classic“-Steuerung die Kontrolle über ihr Sprint-Verhalten zurück.

Patch 1.02.00 für „Crimson Desert“ fokussiert sich primär auf Quality-of-Life-Verbesserungen, die direkt auf das Feedback der Community einzahlen. Während die massive Aufstockung des privaten Lagers das Inventar-Management entzerrt, adressieren die neuen Steuerungs-Optionen und technischen Fixes für PS5 Pro und PC vor allem die Spielbarkeit und Performance im Detail.

Inventar-Frust adé: Das Lager wächst mit

Die wichtigste Nachricht für alle Sammler: Das private Lager ist kein Nadelöhr mehr. Ab sofort könnt ihr eure Kapazität von den standardmäßigen 240 Slots auf bis zu 1000 Slots ausbauen. Die Erweiterung ist direkt an den Ausbau eures Greymane-Camps gekoppelt.

In fünf Stufen schaltet ihr zusätzlichen Platz frei, wobei der finale Ausbau mit einem Sprung von satten 360 Plätzen den größten Bonus liefert. Wer bisher zögerte, seltene Materialien für schlechte Zeiten zu horten, kann jetzt ohne schlechtes Gewissen zuschlagen. Das ist ein notwendiger Schritt, da die Item-Flut in den höheren Gebieten das alte Limit viel zu schnell gesprengt hat.

Rückkehr zum „Classic“-Sprint und technischer Feinschliff

Ein interessanter Punkt ist die neue „Movement Controls“-Option. Die Entwickler reagieren hier auf Kritik am automatisierten Sprinten.

Basic: Halten der Taste zum Beschleunigen (moderner Standard).

Halten der Taste zum Beschleunigen (moderner Standard). Classic: Wiederholtes Drücken der Taste für den Geschwindigkeitsboost.

Dass die Ausdauer-Berechnung der Reittiere direkt an diese Modi angepasst wurde, zeigt, dass hier nicht nur oberflächlich ein Schalter umgelegt wurde. Wer das rhythmische Drücken aus älteren Genre-Vertretern gewohnt ist, bekommt nun wieder das entsprechende Feedback.

Auch optisch tut sich was: Die „Headgear Visibility“ ist endlich da. Ihr könnt euren Helm jetzt dauerhaft ausblenden oder nur in Zwischensequenzen verschwinden lassen – ein Feature, das in jedem Rollenspiel zum Standard gehören sollte. Besonders erfreulich für Technik-Enthusiasten: Auf der PS5 Pro greifen nun verbesserte PSSR-Sharpening-Filter, während PC-Spieler von FSR 2.2 und stabilerem Frame Generation profitieren.

Kampf-Flow und Bug-Fixes

Im Kern des Gameplays wurden die Reaktionszeiten verbessert. Wer nach einem Angriff springen will, wird eine direktere Umsetzung spüren. Auch nervige Fehler wie das Verschwinden von Quest-Gegenständen (Kapitel 11) oder das Boss-Teleportieren in unerreichbare Weiten wurden angegangen. Dass der Abyss Nexus in Pailune jetzt auch in Bewegung aktiviert werden kann, nimmt zudem spürbar das Tempo aus den unnötigen Pausen beim Fast-Travel. Die vollständigen Patch-Notes gibt es wie gewohnt unter diesem Link.

Dieser Patch ist kein inhaltliches Feuerwerk, aber er macht das Spiel deutlich runder. Die Lagererweiterung war überfällig, und die technischen Optimierungen (besonders PSSR und FSR) stabilisieren das Erlebnis auf allen Plattformen. Greymane fühlt sich mit 1.02.00 deutlich „fertiger“ an.